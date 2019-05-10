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"İran Suriye'ye petrol sevkiyatına yeniden başladı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

Tanker izleme şirketleri, İran'ın Suriye'ye mayısın ilk haftasında 1 milyon varil ham petrol sevk ettiğini öne sürdü

ABD'nin petrol yaptırımları nedeniyle petrol ihracatında ciddi oranda düşüş yaşayan İran'ın Suriye'ye petrol ihracatına yeniden başladığı iddia edildi.

ABD'nin CNBC televizyonunun tanker izleme şirketlerinin verilerine dayandırdığı haberine göre, İran, mayısın ilk haftasında Suriye'nin kuzeybatısındaki Banyas Limanı'na yaklaşık 1 milyon varil ham petrol sevkiyatı yaptı.

Haberde, bu sevkiyatın yılbaşından bu yana İran'ın Suriye'ye yaptığı ilk petrol sevkiyatı olabileceği belirtilirken petrolü Suriye'ye taşıyan İran'a ait petrol tankerlerinin sevkiyatı gizli tutmak için GPS sistemlerini kapadıkları ifade edildi.

Tanker izleme şirketlerine göre İran, Suriye’ye ayda 1 ila 3 milyon varil petrol gönderiyordu ancak ABD'nin yaptırımları nedeniyle bu sevkiyatlar 2018'in sonuna doğru neredeyse durma noktasına geldi.

ABD yönetimi, Mayıs 2018'de İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu.

İran'ın petrol ihracatını sıfırlamayı hedefleyen ABD, 2 Mayıs'tan itibaren İran petrolüne yaptırımlardan muafiyetleri kaldırmıştı. ABD, bu tarihten sonra İran'dan petrol alan müttefiklerinin de aralarında olduğu ülkeleri tek taraflı yaptırımlarla tehdit ediyor.

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CNBC İRAN Suriye tanker izleme şirketleri yaptırımlar

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