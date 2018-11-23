HABER

İran, Suudi Arabistan bayraklı tekneye el koydu!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.11.2018 18:27 | Son Güncelleme

İran Deniz Kuvvetleri, Suudi Arabistan'a ait balıkçı teknesine el koydu, teknedekiler tutuklandı.

İran, Suudi Arabistan bayraklı tekneye el koydu!

İran Deniz Kuvvetleri'nin Suudi Arabistan'a ait bir balıkçı teknesine el koyduklarını ve teknede bulunanları tutukladığı belirtildi.

Gelişmenin bölgede tansiyonu artırabileceğinden endişe ediliyor.


PARTNERİç çamaşırıyla cam silen kadını gören şaştı kaldıİç çamaşırıyla cam silen kadını gören şaştı kaldı
Çavuşoğlu’ndan Trump’a ‘Kaşıkçı’ EleştirisiÇavuşoğlu’ndan Trump’a ‘Kaşıkçı’ Eleştirisi
Milli Görüş Alman siyasetçiye dava açtıMilli Görüş Alman siyasetçiye dava açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Helal olsun. Devlet dediğin hakkını koruyacak. Biz daha şurada adalarımızı koruyamıyoruz. Adamlar silah yığıyor. Bizde tık yok.
endişe etmeyin herkes diş gösteyor ceremesini halk çekiyor dünya ülkeleride nasıl ki dükkan ya da ev komşusu onlar da o şekil ama kimsenin kafası çalışmıyor halı salak olan millet seçtiğinin ceremesini çekiyor
hepsi pakistanlı yada filipinlidir
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan Başbakanı: Hz. İsa ‘aslında hiç var olmadı'

Pakistan Başbakanı: Hz. İsa ‘aslında hiç var olmadı'

ABD'den şaşırtan açıklama: Suriye'deki iktidarı değiştirme niyetinde değiliz

ABD'den şaşırtan açıklama: Suriye'deki iktidarı değiştirme niyetinde değiliz

'Facebook'tan başka erkeklerle konuşuyorsun' dedi, dehşet saçtı

'Facebook'tan başka erkeklerle konuşuyorsun' dedi, dehşet saçtı

Tecavüzcü haklı bulununca iç çamaşırlarıyla sokağa döküldüler!

Tecavüzcü haklı bulununca iç çamaşırlarıyla sokağa döküldüler!

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

Cemal Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan'a kim, ne kadar silah satıyor?

Cemal Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan'a kim, ne kadar silah satıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.