İran, Suudi Arabistan bayraklı tekneye el koydu!

\u0130ran Deniz Kuvvetleri'nin Suudi Arabistan'a ait bir bal\u0131k\u00e7\u0131 teknesine el koyduklar\u0131n\u0131 ve teknede bulunanlar\u0131 tutuklad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\nGeli\u015fmenin b\u00f6lgede tansiyonu art\u0131rabilece\u011finden endi\u015fe ediliyor.\nPARTNER\u0130\u00e7 \u00e7ama\u015f\u0131r\u0131yla cam silen kad\u0131n\u0131 g\u00f6ren \u015fa\u015ft\u0131 kald\u0131\u00c7avu\u015fo\u011flu\u2019ndan Trump\u2019a \u2018Ka\u015f\u0131k\u00e7\u0131\u2019 Ele\u015ftirisiMilli G\u00f6r\u00fc\u015f Alman siyaset\u00e7iye dava a\u00e7t\u0131
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