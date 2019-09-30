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İran: “Suudi Arabistan diğer ülkelerin liderleri aracılığıyla mesaj gönderdi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.09.2019 14:14 | Son Güncelleme

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiei, Suudi Arabistan’ın diğer ülkelerin liderleri aracılığıyla İran’a mesaj gönderdiğini ifade etti.İran hükümet sözcüsü Ali Rabiei, Suudi Arabistan’ın diğer ülkelerin liderleri aracılığıyla İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye mesaj gönderdiğini ifade etti.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiei, Suudi Arabistan’ın diğer ülkelerin liderleri aracılığıyla İran’a mesaj gönderdiğini ifade etti.
İran hükümet sözcüsü Ali Rabiei, Suudi Arabistan’ın diğer ülkelerin liderleri aracılığıyla İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye mesaj gönderdiğini ifade etti. Rabiei, “Diğer ülkelerin liderleri aracılığıyla Suudilerden gelen mesaj, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye sunuldu. Eğer Suudi Arabistan bir tutum değişikliğine gidecekse İran bunu memnuniyetle karşılar” ifadesini kullandı.
Rabiei, mesajın içeriğine ilişkin detay vermedi.
Suudi Arabistan, İran’ı, Suudi petrol şirketi Aramco’nun iki tesisine saldırı düzenlemekle suçluyor.

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