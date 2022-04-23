İran: “Suudi Arabistan’la Görüşmeler Yeniden Başladı”

İran'ın yarı resmi Nur haber sitesi, Ortadoğu’nun rakip güçleri İran ve Suudi Arabistan’ın müzakerelere yeniden başladığını bildirdi. Irak’ın başkenti Bağdat’ta başlayan müzakereler, Mart ayında askıya alınmıştı.

Riyad, 2016 yılında Suudi Arabistan'da Şii bir din adamının infazı nedeniyle İranlı protestocuların Tahran’daki Suudi büyükelçiliğini basmasının ardından Tahran ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

İdam edilen Şii din adamı Nimr el-Nimr Suudi kraliyet ailesini eleştiren isimlerden biriydi. İdamlar, aralarında ABD’nin de bulunduğu birçok ülke tarafından kınanmıştı.

Suudi Arabistan ve Irak, görüşmelerin yeniden başladığını henüz doğrulamadı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı Nur haber sitesi, "Son toplantının olumlu geçmesi, iki ülkenin ilişkilerin yeniden başlaması için adımların atılması umutlarını arttırdı" ifadelerini kullandı. Haber sitesi, müzakerelerin beşinci turunun ne zaman gerçekleştiğini açıklamadı.

İran, yeni bir müzakere turunun başlayacağı beklentilerinin ortasında gerekçe göstermeden Mart ayında görüşmeleri askıya almıştı.

Ancak İran’ın bu kararı, Suudi Arabistan'ın uzun bir aradan sonra ilk büyük toplu infazında 81 kişiyi idam etmesinden sonra gelmişti. Tahran, 41 Şii Müslüman'ın aralarında bulunduğu söylenen idamları kınamıştı.

Ağırlıklı Sünni nüfusa sahip Suudi Arabistan ve Şii nüfusa sahip İran, Ortadoğu’daki vekalet savaşlarının da tarafları. İki ülke gerilimi kontrol altına almaya çalışmak için geçen yıl doğrudan görüşmelere başladı.

Riyad ve Tahran, yıllardır Suriye, Lübnan ve Irak'taki bölgesel çatışmalar ve siyasi anlaşmazlıklarda karşıt tarafları destekliyor. Suudi Arabistan, 2015'ten bu yana Yemen'deki İran bağlantılı Husi hareketine karşı savaş yürüten Arap koalisyonuna liderlik ediyor.

