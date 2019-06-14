İran: Tanker saldırılarından sorumlu değiliz

ABD saldırılar nedeniyle İran'ı sorumlu tutmuştu.Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine yönelik saldırıların yankıları sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'ın bu olayın arkasında İran'ın olduğu sonucuna vardığını açıklamasının ardından İran'dan yanıt gecikmedi.

İran Dışişleri bakanı Cevad Zarif Cuma sabahı Twitter'da yaptığı paylaşımda "ABD gerçekçi veya ikinci derecede bir kanıtın zerresi olmadan İran'a karşı bir suçlama yapmak için acele etti" ifadelerini kullandı ve ABD'nin uyguladığı yaptırımlara istinaden ABD'nin "İran'a karşı ekonomik terörizminin üstünü örtmeye çalıştığını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi ise yaptığı açıklamada ABD'nin iddialarının "temelsiz" olduğunu ifade etti. Musavi İran'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinden sorumlu olduğunu, imdat çağrısı yapan gemilere yardım için bölgeye gittiğini ve mürettebatı kurtardığını söyledi.

Pompeo: İran sorumlu

Pompeo, Perşembe günü Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD yönetiminin değerlendirmesi, Umman Körfezi'nde bugün gerçekleşen saldırılardan İran'ın sorumlu olduğu yönünde" ifadelerini kullanmıştı.