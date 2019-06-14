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İran Tanker Saldırılarıyla İlgili Tüm İddiaları Reddediyor

14.06.2019 11:48 | Son Güncelleme

İran’dan yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı’nda güvenlikten kendilerinin sorumlu olduğu belirtildi

İran Tanker Saldırılarıyla İlgili Tüm İddiaları Reddediyor

İran’dan yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı’nda güvenlikten kendilerinin sorumlu olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, devlet radyosuna yaptığı açıklamada “Biz körfezin güvenliğinden sorumluyuz ve mümkün olan en kısa sürede tankerlerdeki mürettebatı kurtardık. Açıkçası bu talihsiz olay konusunda İran’ı suçlamak Amerika Dışişleri Bakanı Pompe ve diğer yetkililer için en uygun yol. Ama bu ithamlar endişe verici” ifadelerini kullandı.

Amerika yönetiminden gelen açıklamalarda Umman Körfezi’ndeki tanker saldırılarından iran sorumlu tutuldu. Henüz tankerlerdeki patlamalara neyin neden olduğu net olarak bilinmiyor. Ancak Amerika Ordusu İran Devrim Muhafızları’nın tankerlerden birinden patlamamış bir mayının çıkardığını öne sürdüğü bir video yayınladı.

Amerika Merkez Komutanlığı ayrıca tankere saplanmış olan mayının çıkarılmadan önceki fotoğraflarını da yayınladı.

Yetkililer İran’ın daha önce petrol satışına izin verilmezse Hürmüz Boğazı’nı kapatacağına dair tehdit açıklamalarını hatırlatıyor ve İran’ın saldırılardan sorumlu olabileceği yorumlarını yapıyorlar. İran’sa tüm bu saldırı iddialarını sert bir biçimde reddediyor. Bölgede daha önce de saldırıya uğrayan petrol tankerleri olmuş ve İran yine kendisiyle ilgili iddiaları reddetmişti.

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