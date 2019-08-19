HABER

İran tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 09:44 | Son Güncelleme

Cebelitarık’ın alıkoyduğu İran tankeri, Cebelitarık Yüksek Mahkemesinin serbest bırakma kararının ardından ülkeden ayrıldı

LONDRA (AA) - Cebelitarık’ın alıkoyduğu İran tankeri, Cebelitarık Yüksek Mahkemesinin serbest bırakma kararının ardından denize açıldı.

Yerel "Gibraltar Chronicle" gazetesinin haberine göre, adı “Grace 1”den “Adrian Darya 1”e çevrilen İran’a ait tanker, Cebelitarık’tan dün yerel saatle 23.30’da Doğu Akdeniz istikametinde ayrıldı.

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, dün Twitter'dan, Cebelitarık'ın 4 Temmuz'da alıkoyduğu, geçen hafta ise serbest bırakma kararı verdiği tankerin gün içinde denize açılmasının beklendiğini duyurmuştu.

Cebelitarık hükümetinden dün yapılan açıklamada da ABD'nin terör listesine aldığı İran Devrim Muhafızları ile ilişkili olduğu gerekçesiyle tankere el koyma talebinin geri çevrildiği bildirilmişti.

Açıklamada, AB'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ABD'ninkinden daha dar kapsamlı olduğu hatırlatılarak bu ülkenin tankerle ilgili talebinin kabul edilmediği kaydedilmişti.

- Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı.

PARTNERBin dolarlık kayıp bavuldan öyle şeyler çıktı ki...Bin dolarlık kayıp bavuldan öyle şeyler çıktı ki...
İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntüİstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü
Emniyetin su altı kahramanları: “Kurbağa adamlar”Emniyetin su altı kahramanları: “Kurbağa adamlar”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Adrian Darya 1 Cebelitarık Grace 1 ingiltere İRAN

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

16 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Her şey bir anda oldu!

16 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Her şey bir anda oldu!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van Belediye Başkanlığına getirilen Mehmet Emin Bilmez kimdir?

Van'ın yeni belediye başkanı kimdir?

Diyarbakır Belediye Başkanlığına getirilen Hasan Basri Güzeloğlu kimdir?

Diyarbakır'ın yeni belediye başkanı kimdir?

Köy korucusu, aracında öldürülmüş halde bulundu

Köy korucusu, aracında öldürülmüş halde bulundu

Ankara'da mahalle berberine sahte içki operasyonu

Hepsi mahalle berberinde ele geçirildi!

Balıkesir Sındırgı'da göç tersine döndü!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

İstanbul trafiğinde yürekleri ağza getiren görüntü! 4 çocuk aynı motosiklette

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.