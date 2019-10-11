İran tankeri Cidde açıklarında vuruldu

Ağır hasar alan tankerin sahibi İran Ulusal Petrol Şirketi olayı doğrularken, füzelerin Suudi Arabistan’dan geldiği yönündeki haberleri yalanladı.Suudi Arabistan'ın liman kenti Cidde'nin yaklaşık 100 kilometre açığında, Kızıldeniz'de seyreden İran’a ait bir petrol tankerinde, Cuma günü yerel saatle sabah beş sularında, 20 dakika ara ile iki ayrı patlama meydana geldi.

Reuters haber ajansının İran medyası ve İranlı yetkililere dayandırdığı habere göre, Sabiti isimli tanker iki füzeyle vuruldu. Olay sonrasında tankerin ağır hasar aldığı belirtilirken, İran Ulusal Petrol Şirketi tankerdeki sızıntının kontrol altında olduğunu duyurdu.

Tankerin sahibi olan İran Ulusal Petrol Şirketi, Sabiti’nin iki füzeyle vurulduğunu doğrularken, füzelerin Suudi Arabistan’dan geldiği yönündeki haberleri yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı da tankerin iki kez vurulduğunu açıkladı. İran tankerine yönelik saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, olayla ilgili olarak bir tarafı suçlamak için henüz çok erken olduğu belirtildi. İran petrolünün dünyadaki en büyük alıcısı olan Çin ise, tüm tarafların bölgedeki huzur ve istikrarı sağlamak için çaba sarf edeceğini umdukları yönünde bir açıklama yaptı.