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İran tankeri Suriye yakınlarında takip cihazını kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 09:37 | Son Güncelleme

İran tankeri Suriye yakınlarında takip cihazını kapattı

Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle 1,5 ay süreyle alıkonulduktan sonra serbest kalan İran'a ait "Adrian Darya 1" petrol tankeri, Doğu Akdeniz'de Suriye tarafına yöneldikten sonra takip cihazını kapattı.

Küresel deniz trafiğini izleyen MarineTraffic'e göre, dün gece Suriye yakınlarındayken Otomatik Tanımlama Sistemi'ni kapatan İran bayraklı "Adrian Darya 1"in Suriye'ye gittiği tahmin ediliyor.

ABD'nin yaptırım listesindeki petrol tankeri, son olarak Lübnan'a doğru hareket halindeyken yönünü Suriye'nin Tartus Limanı'na çevirmişti.

- Tanker krizi

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle Panama bayraklı "Grace 1" adlı İran tankerini bir buçuk ay alıkoymuştu. İran, 15 Ağustos'ta serbest bırakılan tankere kendi bayrağını çekmiş ve adını "Adrian Darya-1" olarak değiştirmişti.

ABD'de bir mahkeme, serbest kalmasının ardından tankere ve içindeki petrole el koyma kararı çıkarmıştı. İran ise tankerdeki 2,1 milyon varil ham petrolün ismi açıklanmayan bir alıcıya satıldığını açıklamıştı.

İranlı yetkililer, serbest bırakıldığı günden bu yana ABD'nin baskıları nedeniyle yanaşacak liman bulamayan "Adrian Darya-1"in nereye gideceğini açıklamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Adrian Darya 1 İRAN Suriye

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