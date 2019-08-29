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İran tankeri Türkiye'de iddiası yalanlandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2019 13:30 | Son Güncelleme

Uluslararası bir skandalın ortasında kaldıktan sonra adı 'Grace 1'den 'Adrian Darya 1'e çevrilen İran’a ait petrol tankerinin, Türkiye’nin karasularına girdiği ve Mersin’e yöneldiği iddia edildi. Ancak iddialar kısa süre sonra yalanlandı.

İran tankeri Türkiye'de iddiası yalanlandı!

Adı 'Grace 1'den 'Adrian Darya 1'e çevrilen İran’a ait petrol tankerinin, Türkiye’nin karasularına girerek Mersin’e yöneldiği iddiaları yalanlandı.

Mersin Liman Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, İran’a ait petrol tankerinin, Cebelitarık’tan serbest bırakılmasının ardından Türkiye karasularına girdiği ve şu an Mersin Limanı'na gittiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ayrıca 22 metre drafta sahip olan bu geminin, fiziki imkanlar nedeniyle Mersin ya da İskenderun limanlarına yanaşamayacağı da ifade edilirken, Mersin Limanı'nın ham petrol gemilerine hizmet vermediği, bunun yanında Mersin'de ham petrol tesisleri ile rafineri bulunmadığı kaydedildi.

Söz konusu geminin, şu an için Antalya-Kıbrıs arasında 67 mil açıkta, Türk karasularının dışında olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adrian Darya 1 Türkiye Mersin

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