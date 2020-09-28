“İran Tankeri Venezuela Sularına Ulaştı”

ABD yaptırımlarına rağmen, Venezuela’ya yakıt taşıyan üç İran tankerinden ilkinin Venezuela sularına ulaştığı bildirildi. Marine Traffic ve Tanker Trackers adlı web sitelerine göre Forest isimli tankerin Pazar günü saat 20:00’de Venezuela’ya ulaştığı tespit edildi.

ABD’nin, geçtiğimiz ay Venezuela’ya toplamda 1,1 milyon varil benzin taşıyan 4 İran tankerine el koyması üzerine, bu kez gemilerin alternatif rotalar takip ettiği ve konum bildirimlerinde bulunmadıkları belirtiliyor.

9 Ağustos günü, İran’ın Bender Abbas şehrinden yola çıkan Forest gemisi, Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu üzerinden Brezilya kıyılarına, oradan da Venezuela’ya ulaştı. Ayrıca Fortune ve Faxon adlı iki tankerin de sırasıyla 1 ve 4 Ekim’de Venezuela’ya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Toplamda 832 bin varil benzin taşıyan gemilerin, yer tespitini önlemek için GPS ya da konum bildirme aygıtlarını kapatarak ilerledikleri için, Fortune ve Faxon adlı gemilerin Latin Amerika’nın Atlas Okyanusu kıyılarında olduğu ama tam olarak nerede oldukları bilinmiyor. Aynı şekilde, Fortune en son 22 Eylül’de, Faxon ise 18 Eylül’de konumunu bildirdi.