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“İran Tankeri Venezuela Sularına Ulaştı”

28.09.2020 21:13 | Son Güncelleme

Marine Traffic ve Tanker Trackers adlı web sitelerine göre Forest isimli tankerin Pazar günü saat 20:00’de Venezuela’ya ulaştığı tespit edildi

“İran Tankeri Venezuela Sularına Ulaştı”

ABD yaptırımlarına rağmen, Venezuela’ya yakıt taşıyan üç İran tankerinden ilkinin Venezuela sularına ulaştığı bildirildi. Marine Traffic ve Tanker Trackers adlı web sitelerine göre Forest isimli tankerin Pazar günü saat 20:00’de Venezuela’ya ulaştığı tespit edildi.

ABD’nin, geçtiğimiz ay Venezuela’ya toplamda 1,1 milyon varil benzin taşıyan 4 İran tankerine el koyması üzerine, bu kez gemilerin alternatif rotalar takip ettiği ve konum bildirimlerinde bulunmadıkları belirtiliyor.

9 Ağustos günü, İran’ın Bender Abbas şehrinden yola çıkan Forest gemisi, Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu üzerinden Brezilya kıyılarına, oradan da Venezuela’ya ulaştı. Ayrıca Fortune ve Faxon adlı iki tankerin de sırasıyla 1 ve 4 Ekim’de Venezuela’ya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Toplamda 832 bin varil benzin taşıyan gemilerin, yer tespitini önlemek için GPS ya da konum bildirme aygıtlarını kapatarak ilerledikleri için, Fortune ve Faxon adlı gemilerin Latin Amerika’nın Atlas Okyanusu kıyılarında olduğu ama tam olarak nerede oldukları bilinmiyor. Aynı şekilde, Fortune en son 22 Eylül’de, Faxon ise 18 Eylül’de konumunu bildirdi.

TankerTrackers adlı gemi takip sisteminin 25 Eylül’de gemilerin konumuna dair yayımladığı gönderide şu bilgiler yer aldı:

Benzin kuyrukları gündelik yaşamın bir parçası

Venezuela dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi olsa da petrolü benzine dönüştürebilecek bileşenler, kimyasallar ve rafinerilerin ihtiyaç duyduğu yedek parçalar yerli imkanlarla üretilemiyor.

Washington’ın 2019 başından bu yana iktidardaki Nicolas Maduro’ya baskıları artırmak için, devlete ait petrol şirketi PDVSA’ya yaptırım uygulamaya başlaması zaten sınırlı olan benzin üretimini neredeyse sıfır noktasına getirdi.

Benzin ihtiyacını karşılayamaz hale gelen hükümet, sorunu Şubat sonuna kadar Rus Rosneft şirketine benzin karşılığı ham petrol vererek çözüyordu ancak Rosneft’in de yaptırım uygulanan şirketler listesine alınmasıyla birlikte sorun daha da arttı.

Ülkede yeterli benzin bulunmuyor. Venezuela Benzin Gözlemevi adlı sivil toplum kuruluşunun yayımladığı bir araştırma, 14-18 Eylül arasında, devlete ait 1.368 benzin istasyonundan 1.231’inin kapalı olduğunu ortaya koyuyor.

Kayıtlı yaklaşık 2 milyon taşıtın bulunduğu ülkede birçok eyalette kilometrelerce benzin kuyruğu oluşuyor; araç sahipleri benzin alabilmek için bazı eyaletlerde 4-5 gün sırada beklemek zorunda kalıyor.

Akaryakıt sorunu ülkede sağlığa erişimden ekonomik faaliyetleree ve enflasyona kadar hayatın her alanında kendini gösteriyor. Birçok eyalette karantinaya ve yasağa rağmen protestolar düzenleniyor.

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