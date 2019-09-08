'İran Tankeri Yerine Ulaştı ve Petrolünü Sattı'

Açıklamayı Maliye Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarat’tan Sorumlu Bakan Yardımcısı Sigal Mandelker yaptı. Başkan Trump’ın İran’dan petrol satın alınması konusunda hiçbir ülkeye ayrıcalık tanınmayacağını söylediğini hatırlatan Mandelker “İran’a baskı uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

ABD Maliye Bakanlığı İran’dan petrol alan ve İran İslam Devrimi Muhafızları’yla iş ilişkisi kuran kim olursa olsun yaptırım uygulamaya devam edileceğini söyledi.

Önce Yunanistan’a ardından da Türkiye’nin Mersin limanına gideceği söylenen tanker Suriye açıklarında gözden kaybolmuştu. Uydu fotoğrafları tankerin Suriye’nin Tartus limanı açıklarında olduğunu ortaya koymuştu.

Abbas Musavi yaptığı açıklamada “Tanker yerine ulaştı, petrol satıldı” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cebelitarık’ta İngiliz donanması tarafından Temmuz ayında alıkonulduktan haftalar sonra serbest bırakılan petrol yüklü tankerin yerine ulaştığını ve petrolünü sattığını bildirdi.

Mandelker açıklamasında “Bu yalnızca tankerle ilgili değil. Bu dünyadaki her şirket için yaptığımız sert bir uyarı” dedi. Mandelker şirketlerin İran’la iş yapmak ya da ABD’yle iş yapmak konusunda kararlarını tereddütsüz olarak vermeleri gerektiğini kaydetti.

“İngiliz tankeri hukuki süreç tamalanınca serbest bırakılacak”

Bu arada İran devlet televizyonu Pazar günü yaptığı açıklamada hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından İngiliz tankerinin serbest bırakılacağını bildirdi.

Tahran, Cebelitarık’ta İran bayraklı petrol tankerinin alıkonulmasından iki hafta sonra Hürmüz Boğazı’nda bir İngiliz tankerini alıkoymuştu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi, “Umarım süreç çabuk işler ve tanker yakında serbest kalır” dedi.

İran İngiltere bandıralı Stena Impera adlı tankerin 23 çalışanının biri Rus, biri Latviyalı ve diğer beşi Hindistanlı olan yedisini serbest bırakmıştı.

Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği’nden bir yetkiliyse kalan 16 çalışanın akıbeti belli olana kadar gemide kalacaklarını bildirmişti.