'İran Tankeri Yerine Ulaştı ve Petrolünü Sattı'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cebelitarık’ta İngiliz donanması tarafından Temmuz ayında alıkonulduktan haftalar sonra serbest bırakılan petrol yüklü tankerin yerine ulaştığını ve petrolünü sattığını bildirdi.
Abbas Musavi yaptığı açıklamada “Tanker yerine ulaştı, petrol satıldı” ifadelerini kullandı.
Önce Yunanistan’a ardından da Türkiye’nin Mersin limanına gideceği söylenen tanker Suriye açıklarında gözden kaybolmuştu. Uydu fotoğrafları tankerin Suriye’nin Tartus limanı açıklarında olduğunu ortaya koymuştu.
ABD Maliye Bakanlığı tankeri geçen ay kara listeye almıştı.
ABD’den İran’la İş Yapanlara Uyarı
ABD Maliye Bakanlığı İran’dan petrol alan ve İran İslam Devrimi Muhafızları’yla iş ilişkisi kuran kim olursa olsun yaptırım uygulamaya devam edileceğini söyledi.
Açıklamayı Maliye Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarat’tan Sorumlu Bakan Yardımcısı Sigal Mandelker yaptı. Başkan Trump’ın İran’dan petrol satın alınması konusunda hiçbir ülkeye ayrıcalık tanınmayacağını söylediğini hatırlatan Mandelker “İran’a baskı uygulamaya devam edeceğiz” dedi.
Mandelker açıklamasında “Bu yalnızca tankerle ilgili değil. Bu dünyadaki her şirket için yaptığımız sert bir uyarı” dedi. Mandelker şirketlerin İran’la iş yapmak ya da ABD’yle iş yapmak konusunda kararlarını tereddütsüz olarak vermeleri gerektiğini kaydetti.
“İngiliz tankeri hukuki süreç tamalanınca serbest bırakılacak”
Bu arada İran devlet televizyonu Pazar günü yaptığı açıklamada hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından İngiliz tankerinin serbest bırakılacağını bildirdi.
Tahran, Cebelitarık’ta İran bayraklı petrol tankerinin alıkonulmasından iki hafta sonra Hürmüz Boğazı’nda bir İngiliz tankerini alıkoymuştu.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi, “Umarım süreç çabuk işler ve tanker yakında serbest kalır” dedi.
İran İngiltere bandıralı Stena Impera adlı tankerin 23 çalışanının biri Rus, biri Latviyalı ve diğer beşi Hindistanlı olan yedisini serbest bırakmıştı.
Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği’nden bir yetkiliyse kalan 16 çalışanın akıbeti belli olana kadar gemide kalacaklarını bildirmişti.
Başkan Donald Trump’ın ABD’yi İran’la 2015’te yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan geçen yıl çekmesinin ve Tahran’a yeniden ekonomik yaptırım uygulamasıyla İran’ın ham petrol ihracatı yüzde 80’den fazla azaldı. ABD’nin amacı bunu sıfıra indirmek.
İran, ABD’nin yaptırımları karşısında Mayıs ayından bu yana anlaşmayla belirlenen bazı koşulları ihlal ederek Avrupa ülkelerine Tahran’ın ekonomik çıkarlarını korumaları için baskı yapıyor.
Fransa, İran’a 2015 nükleer anlaşmasına bağlı kalmayı sürdürmesi halinde 15 milyar dolarlık kredi verilmesini öngören bir öneri sunmuştu.
Tahran anlaşmayı kurtarmayı ve petrolünü yeniden satabilmeyi istiyor.
İki İranlı yetkili ve bir diplomatın Reuters haber ajansına Ağustos ayında yaptığı açıklamaya göre İran günde en az 700 bin varil ve ideal olarak da günde 1,5 milyon varil petrol ihraç etmek istiyor.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 3 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada İran’ın ABD’yle hiçbir zaman birebir görüşme yapmayacağını söylemişti. Ruhani ancak yaptırımların tümünün kaldırılması halinde ABD’yle nükleer anlaşmanın diğer taraflarıyla birlikte masaya oturabileceğini belirtmişti.
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