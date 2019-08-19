İran Tankeri Yunanistan'a Doğru Yola Çıktı

Cebelitarık açıklarında 4 Temmuz’da İngiltere donanması tarafından alıkonulan İran’a ait petrol tankeri Pazartesi günü bırakılmasının ardından Yunanistan’a doğru yola çıktı. İran ise ABD’nin tankerin alıkonulmasıyla ilgili başka bir hamle yapması halinde bunun sonuçları olacağı uyarısını yaptı. Cebelitarık’tan Pazar günü yola çıkan geminin Yunanistan’ın Kalamata Limanı’na gelecek Pazar günü ulaşması bekleniyor. Gemiye AB yaptırımlarını delerek Suriye’ye petrol taşıdığı şüphesiyle İngiliz donanması tarafından İngiltere’nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık açıklarında el konulmuştu. Cebelitarık alıkoyma emrini Perşembe günü çekti, ancak Cuma günü Washington’daki bir federal mahkeme tankerin ve taşıdığı petrolün alıkonulması için bir emir çıkarttı. Cebelitarık ise ABD’nin isteğine uymayacağını, zira kendisini yalnızca AB yasalarının bağladığını belirtti. ABD’ye uyarı: ‘Yeniden bir alıkoyma olursa sonuçları ağır olur’ ABD geminin, terör örgütü ilan ettiği İran İslam Devrimi Muhafızları’yla bağlantısı olduğu için alıkonulmasını istiyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, “Bu arbede sona erdiği için mutluyuz. Umarım gerilim azalır” ifadelerini kullandı. Zarif, ABD’nin kararının yasal bir temeli olmadığını ve yalnızca gerilimi arttıracak siyasi temelli bir karar olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, tankerin Cebelitarık’tan ayrılmasından sonra ABD’nin alıkoyma talebini yenilemesi olasılığı olup olmadığı sorulduğundaysa, “Böyle bir eylem, ya da bunun konuşulması bile açık denizlerde gemi seyrini tehlikeye düşürür” ifadelerini kullandı. Musavi, İran’ın İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla ABD’li yetkililere böyle bir hata yapmamalarını, zira bunun ağır sonuçları olacağı uyarısını yaptıklarını bildirdi. ABD ve İran arasında diplomatik bağ bulunmadığı için ABD’nin İran’daki çıkarlarını koruyan kurum İsviçre Büyükelçiliği. Refinitiv Data’nın verilerine göre ismi Grace 1 iken Adrian Darya 1 olarak değiştirilen İran gemisi tam kapasite yüklü ve yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıyor. Gemideki petrolün değerinin onlarca milyon dolar olduğu sanılıyor.

Başkan Donald Trump ABD’yi İran’la 2015’te yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan geçen yıl Mayıs ayında çekmişti, ancak AB ülkeleri hala anlaşmaya taraf. Anlaşmanın hala yürürlükte olması İran’ın petrolünü dışarıya satmasına olanak veriyor. Yaptırımları yeniden devreye sokan Washington ise İran’ın petrol ihracatını sıfıra indirmeye çalışıyor. Bu bağlamda Washington, ABD vatandaşı olmayanlar da dahil kişileri ve şirketleri yaptırımların ihlal edilmesi halinde mal varlıklarının dondurulması ve ABD mali sistemiyle ilişkilerinin kesilmesi gibi yaptırımlar uygulamakla tehdit ediyor. AB düzenlemeleri birlik içindeki şirketlerin ve Avrupa ülkeleri vatandaşlarının İran’la ticaret yapmasına izin verirken ABD yaptırımlarına maruz kalmak istemeyen bankalar gıda ve ilaç gibi izinli ticaret kalemlerinde bile işlem yapmaktan çekiniyor. Yunanistan sahil güvenlik: 'Resmi bilgimiz henüz yok' Bu durumun geminin bir sonraki durağı olacağı sanılan Yunanistan’ın yeni Başbakanı Kyriakos Mitsotakis için de zor bir dış politika mücadelesi olması bekleniyor.