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İran: “Tankerimize İngiltere tarafından el konulması tehdit içeren bir eylem”

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2019 11:26 | Son Güncelleme

İran Savunma Bakanı Amir Hatami, İngiltere’nin Cebelitarık Boğazı’nda İran tankerine el koymasının tehdit içeren yanlış bir eylem olduğunu söyledi.İran Savunma Bakanı Amir Hatami bugün devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, İngiltere’nin geçtiğimiz hafta Cebelitarık Boğazı’nda İran tankerine el koymasının tehdit edici bir eylem olduğunu söyleyerek, bunun hoş karşılanmadığını bildirdi.

İran Savunma Bakanı Amir Hatami, İngiltere’nin Cebelitarık Boğazı’nda İran tankerine el koymasının tehdit içeren yanlış bir eylem olduğunu söyledi.
İran Savunma Bakanı Amir Hatami bugün devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, İngiltere’nin geçtiğimiz hafta Cebelitarık Boğazı’nda İran tankerine el koymasının tehdit edici bir eylem olduğunu söyleyerek, bunun hoş karşılanmadığını bildirdi. Hatami, "Bugünlerde İngiltere hükumetinin Cebelitarık Boğazı’nda İran İslam Cumhuriyeti’ne ait tankeri tehdit edici bir eylemine tanık olduk. Bu yanlış bir eylemdir ve deniz soygununa benzer bir eylemdir. Bu tür soygunlara kesinlikle müsamaha gösterilmez" ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi dün yaptığı açıklamada geminin Suriye’ye gitmediğini söylemiş, varış noktası konusunda ise bir açıklamada bulunmamıştı.
İngiliz Kraliyeti Deniz Piyadeleri, Perşembe günü AB yaptırımlarına aykırı olarak Suriye’ye petrol taşıdığından şüphelenilen bir İran tankerine el koymuştu. Bu müdahale Tahran tarafından tepkiyle karşılanmış, tankerin Suriye’ye gittiği reddedilmişti.
İngiltere topraklarındaki yetkililer, tankerin 14 güne kadar tutulabileceğini söyledi.

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