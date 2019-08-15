İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cebelitarık’ın alıkoyduğu İran tankerine, ABD yönetiminin el koyma talebini "korsanlık girişimi" şeklinde niteledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığının Cebelitarık hükümetinin Suriye’ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkoyduğu “Grace 1” adlı İran tankerini devralma girişimine tepki gösterdi.

Zarif açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kanser hastalarını ihtiyaç duydukları ilaçtan mahrum bırakmak dahil ekonomik terörizm yoluyla ulaşmak istediği hedeflerini başaramayan ABD, açık denizlerdeki mülkümüzü çalmak için hukuk sistemini kötüye kullanmaya çalıştı. Bu korsanlık girişimi, Trump yönetiminin hukuka saygısızlığının bir göstergesidir."

Öte yandan İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin talebine rağmen Cebelitarık Yüksek Mahkemesi'nin tankeri serbest bırakmasının Washington yönetimi için "alçaltıcı bir başarısızlık" olduğunu ifade etti.