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"İran tankerine yönelik saldırı bir ya da bir kaç ülke tarafından gerçekleştirildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:06 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "Elde edilen istihbarata göre, İran tankerine yönelik saldırı bir ya da bir kaç ülke tarafından gerçekleştirildi ancak inceleme sonuçları tamamlanmadan hiçbir devleti suçlamayacağız"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Elde edilen istihbarata göre, İran tankerine yönelik saldırı bir ya da bir kaç ülke tarafından gerçekleştirildi ancak inceleme sonuçları tamamlanmadan hiçbir devleti suçlamayacağız." dedi.

İran Meclis Haber Ajansı ICANA'ya konuşan Zarif, İran bayraklı "Sabiti" adlı petrol tankerinin geçen hafta cuma günü Kızıldeniz'de seyir halindeyken Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarında hedef alınmasını değerlendirdi.

Saldırıyla ilgili incelemenin sürdüğünü aktaran Zarif, "Elde edilen istihbarata göre, İran tankerine yönelik saldırı bir ya da bir kaç ülke tarafından gerçekleştirildi ancak inceleme sonuçları tamamlanmadan hiçbir devleti suçlamayacağız." dedi.

Zarif, bazı medya organlarında yer bulan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid'in Tahran’a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiğine yönelik haberlerin sorulması üzerine, "Bu iddianın doğruluğunu araştırdım söz konusu haber doğru değil." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında seyir halindeki İran bayraklı Sabiti adlı petrol tankerinde geçen hafta cuma günü yerel saatle 05.00 ile 05.20 arasında 2 ayrı patlama olmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, tankerin Kızıldeniz'in doğusunda seyir halindeyken saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Saldırı, tankerin gövdesinde hasar oluşturmuş ve tankerdeki petrolün bir kısmı denize dökülmüştü. Söz konusu tanker, aldığı hasarlara rağmen aynı gün İran'a doğru hareket etmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Terörist bir saldırı değil, bir devlet tarafından yapıldığı kesin. Bunu yapan devlet sonuçlarına da katlanmaya hazır olmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif İRAN Petrol Tankeri

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