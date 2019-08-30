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İran tankerinin son durağı belirsiz

30.08.2019 19:08 | Son Güncelleme

Cebelitarık'ta altı hafta alıkoyulan İran'a ait petrol tankerinin son durağı hala bilinmiyor.

Tankerin Lübnan'a gittiği yönünde Türkiye'den gelen açıklamayı Beyrut doğrulamıyor. Tanker şu an Kıbrıs açıklarında.Lübnan, 140 milyon dolar değerinde ham petrol taşıyan İran'a ait "Adrian Darya 1" adlı tankerin ülkesine doğru yol aldığı yönündeki haberi yalanladı. Lübnan'ın Enerji Bakanı Nada Bustani, rafinerisi bulunmadığı için ülkesinin hiçbir zaman ham petrol satın almadığını söyledi. Bustani ayrıca tankerden Lübnan'a yanaşmak için herhangi bir talep almadıklarını da aktardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tankerin Türkiye'ye değil Lübnan sularına doğru ilerlediğini açıklamıştı. Çavuşoğlu'nun açıklaması, denizcilik trafik takip sistemlerinin tankerin istikametinde önce Mersin sonra da İskenderun'u göstermesinin ardından gelmişti.

Deniz takip sistemi, birçok kez rotasını değiştiren tankerin şu an Kıbrıs'ın batısında olduğunu gösteriyor. İran tankerdeki petrolü sattığını açıklamıştı. Petrolün nereye gideceğine, petrolü satın alan kişi ya da kurumun karar vereceği belirtilmişti.

2,1 milyon varil petrol taşıyan tanker Birleşik Krallık'a bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından altı hafta boyunca alıkoyulmuştu. Tankerin alıkoyulmasına gerekçe olarak Suriye petrol taşıyarak uluslararası yaptırımları delme şüphesi gösterilmişti. Eski ismi Grace 1 olan tanker, 19 Ağustos'ta Cebelitarık yönetimi tarafından serbest bırakılmıştı. İran, petrolün Suriye'ye gideceği iddiasını yalanlarken, ABD tanker için alıkoyma kararı çıkarmıştı.

rtr/ÖA,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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