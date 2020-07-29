İran Tatbikatta Balistik Füze Fırlattı

İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Hürmüz Boğazı'nda ABD Donanması'na ait uçak gemilerinin benzeri bir maketin de kullanıldığı askeri tatbikatta yeraltı balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.
Yeraltı balistik füzelerinin fırlatılması, dün iki ABD askeri üssünü bir süreliğine alarma geçiren tatbikatın bir parçasıydı.
Devrim Muhafızları'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) çektiği görüntüler, İran'ın coğrafi olarak merkezinde yer alan çölde üzeri kapalı mevzilerden iki füzenin fırlatıldığını gösteriyor.
Devrim Muhafızları Ordusu'nun havacılık tümeni komutanı General Emir Ali Hacızade, füzelerin bugün fırlatıldığını söyledi. General Hacızade, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ilk kez yeraltı füze fırlatma denemesi yaptığını bildirdi. Devrim Muhafızları'nın balistik füzelerini gizlediği geniş bir yeraltı askeri üs ağı olduğu biliniyor.
İran devlet televizyonu ayrıca İHA'ların uçak gemisi maketinin kaptan köşkünü hedef aldığını bildirdi, ancak fırlatılan füzelere ya da İHA saldırısına ilişkin görüntü yayınlamadı ve tatbikatta kullanılan füzelerin hangileri olduğunu açıklanmadı.
Tatbikat, ABD'ye gönderilen bir mesaj niteliği taşıyor.
Devrim Muhafızları'na yakın olduğu bilinen yarı resmi bir haber ajansı, üzerinde dijital oynama yapılmış bir fotoğraf yayınladı. Fotoğraf, tabut şekli verilmiş bir ABD uçak gemisinin üzerine yerleştirilen ve hedef anlamına gelen "artı" işaretini gösteriyor. Fotoğrafın altında ise İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak ayında ABD'nin İHA saldırısında öldürülmesinin öcünü alma vaadi yer alıyor.
İran'ın düzenlediği askeri tatbikat ve ABD'nin tatbikata yanıtı, iki ülke arasında devam eden askeri çatışma tehdidini ön plana çıkarıyor. Tahran, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak Irak'ta konuşlu ABD askerlerine yönelik balistik füze saldırısında bulunmuş, saldırıda bazı ABD askerleri yara almıştı.
Corona virüsü pandemisinin gerek İran gerekse Amerika'da aylardır etkisini sürdürdüğü bu dönemde Amerika ve İran arasında askeri bir gerginlik olabileceğine ilişkin işaretler giderek artıyor. Amerika'nın süresi Ekim ayında dolacak olan İran'a yönelik Birleşmiş Milletler silah ambargosunun süresinin uzatılması ısrarı ve Suriye semalarında bir Amerikan savaş uçağının İran'a ait bir yolcu uçağına yakın mesafe uçması, gerginliği tırmandırdı.
"Büyük Peygamber 14" adı verilen tatbikatla ilgili Salı günü yayınlanan görüntülere göre İran komandoları, bir helikopterden sarkıtılan halatla uçak gemisi maketinin üzerine iniş yaptı. Uçaksavarlar, liman kenti Bender Abbas yakınlarındaki hedefe ateş açtı.
Devlet televizyonunun yayınladığı görüntüler, sürat teknelerinden, kamyonlardan, seyyar roket rampalarından ve bir helikopterden farklı türlerde füzeler fırlatıldığını ve bazı füzelerin uçak gemisi maketini hedef aldığını gösteriyor. Bir komutan ise Hamaney'e bağlı Devrim Muhafızları Ordusu'nun bugün de devam eden tatbikat kapsamında "uzun menzilli füzeler" de fırlatmayı planladığını söyledi.
Tatbikat sırasında balistik füzeler fırlatılması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki El Dafra Hava Üssü'nde ve ABD Ordusu Merkez Komutanlığı'nın bulunduğu Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nde konuşlu Amerikan askerlerini alarma geçirdi. Askerler, alarm sırasında sığınaklara indi.
ABD Merkez Komutanlığı Sözcüsü Binbaşı Beth Riordan, "Alarm durumu sadece birkaç dakika sürdü. Tehdidin sona ermesi üzerine tehlike geçti sinyali verildi" dedi.
Her iki hava üssü de İran'ın uçak gemisi maketi kullandığı bölgeden yüzlerce kilometre uzakta bulunuyor.
El Dafra aynı zamanda Fransa'nın Hindistan Hava Kuvvetleri için imal ettiği beş adet Rafale savaş uçağının geçici olarak bulunduğu hava üssü.
İran devlet televizyonunun yayınladığı tatbikata ilişkin görüntülerde ayrıca sürat teknelerinin uçak gemisi maketinin çevresinde tur attığı görülüyor. İran Donanması, ABD Donanması'yla kıyaslandığında çok daha küçük olsa da İran Körfezi'ne giriş-çıkış yapan Amerikan gemilerinin etrafına akın etme taktiği uyguluyor.
Dün merkezi Colorado eyaletinde bulunan Maxar Technologies firmasının çektiği siyah-beyaz uydu fotoğrafı, uçak gemisi maketinin baş kısmında ve üzerindeki jet maketlerinde hasar meydana geldiğini gösteriyor.