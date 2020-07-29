İran Tatbikatta Balistik Füze Fırlattı

İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Hürmüz Boğazı'nda ABD Donanması'na ait uçak gemilerinin benzeri bir maketin de kullanıldığı askeri tatbikatta yeraltı balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Yeraltı balistik füzelerinin fırlatılması, dün iki ABD askeri üssünü bir süreliğine alarma geçiren tatbikatın bir parçasıydı.

Devrim Muhafızları'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) çektiği görüntüler, İran'ın coğrafi olarak merkezinde yer alan çölde üzeri kapalı mevzilerden iki füzenin fırlatıldığını gösteriyor.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun havacılık tümeni komutanı General Emir Ali Hacızade, füzelerin bugün fırlatıldığını söyledi. General Hacızade, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ilk kez yeraltı füze fırlatma denemesi yaptığını bildirdi. Devrim Muhafızları'nın balistik füzelerini gizlediği geniş bir yeraltı askeri üs ağı olduğu biliniyor.

İran devlet televizyonu ayrıca İHA'ların uçak gemisi maketinin kaptan köşkünü hedef aldığını bildirdi, ancak fırlatılan füzelere ya da İHA saldırısına ilişkin görüntü yayınlamadı ve tatbikatta kullanılan füzelerin hangileri olduğunu açıklanmadı.