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"İran topu Avrupa ülkelerine attı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 12:59 | Son Güncelleme

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşmanın geleceğine dair yaptığı konuşmayla ilgili olarak "İran topu Avrupa ülkelerine attı" ifadesini kullandı

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşmanın geleceğine dair yaptığı konuşmayla ilgili olarak "İran topu Avrupa ülkelerine attı." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Felahetpişe, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin nükleer anlaşmada kalan ülkelere (Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya) anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmeleri kapsamında verdiği 60 günlük süre sonrasında anlaşmanın güçleneceğini yada sona ereceğini belirtti.

Felahetpişe, "Ruhani açıklamasıyla anlaşmada kalan ülkeleri müzakereye çağırdı. 2 ay sonra 2 ihtimal var." ifadesini kullandı.

İlk olasılığı, "Anlaşmada kalan tarafların ABD'nin yaptırımlarına uyarak nükleer anlaşmaya aykırı davranmaları" olarak ifade eden Felahetpişe, "Diğer ihtimalin ise İran'ın ABD yaptırımlarına karşı koyabilmesidir. Bu da anlaşmada kalan ülkelerin ABD heyetiyle görüşerek kendi güçlerini ortaya koymalarıyla mümkündür." şeklinde konuştu.

Bu durumda anlaşmanın güçleneceğine işaret eden Felahetpişe, "Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirememeleri durumunda nükleer anlaşma kenara konulmalıdır. Bu da İran'ın anlaşmadan çıkması değil, anlaşmanın fesih olması anlamına gelmektedir." açıklamasında bulundu.

Anlaşmanın fesih olması durumunda anlaşmaya taraf ülkelerin İran'ı Birleşmiş Milletler'e şikayet etmelerinin mümkün olmadığı ve böyle bir adımın barışa hizmet etmeyeceğini dile getiren Felahetpişe, "2 ay içerisinde ya yaptırımlara karşı koyabilecek durumda olacağız ve anlaşma güçlenecek yada fesih olacaktır. İran bu barışçıl adımıyla topu Avrupa ülkelerine atmıştır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkmasının yıl dönümünde yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer anlaşma şartlarını yerine getirdiğini, buna karşın ABD'nin uluslararası hukuka aykırı olarak anlaşmadan çıktığını ve bir dizi ekonomik yaptırımı uygulamaya koyduğunu söyledi.

Anlaşmada kalan 5 ülkenin taahhütlerini yerine getirmeleri için 1 yıl beklediklerini fakat söz konusu ülkelerin ABD karşısında etkin bir adım atmadıklarını belirten Ruhani, anlaşmayla sınırlanan "300 kilogram üzerindeki zenginleştirilmiş uranyumu ve ağır suyun 130 tondan fazlasının yurt dışına satılmasını" 60 gün süreyle durdurduklarını, anlaşmada kalan ülkelerin bu süre zarfında İran'la müzakereye oturmamaları, özellikle petrol ve uluslararası bankacılık konularında İran'ın çıkarlarını sağlamamaları durumunda sonraki adım olarak "uranyum zenginleştirme çalışmalarına getirilen yüzde 3,67 zenginleştirme sınırını tanımayacaklarını" ve "Arak Ağır Su Reaktörü'nün modernizasyonuna başlayacaklarını" söyledi.

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