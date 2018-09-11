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İran: Trump kaybeden taraf olacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2018 11:57 | Son Güncelleme

İran Nükleer Başkanı, nükleer anlaşmaya ilişkin "Eğer ABD nükleer anlaşmadan çekilirse, Trump kaybeden taraf olacak. Anlaşmanın sona ermesi halinde nükleer çalışmalarımızı hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

İran: Trump kaybeden taraf olacak!

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