İran Trump Sonrası İçin Daha Fazla Petrol Satışına Hazırlanıyor

İranlı yetkililer, petrol bakanlığına daha fazla petrol üretimi ve satışı için hazırlık yapılması talimatı verdi. Devlet medyasında yer alan haberlere göre yetkililer 3 ay içerisinde bu yönde hazırlıkların tamamlanmasını istedi. Beklenti, ABD’nin yeni seçilen başkanı Joe Biden’ın göreve gelmesiyle birlikte İran’a yönelik ambargoların gevşetilmesi ve İran’ın daha fazla petrol satabilmesi yönünde.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin Trump yönetiminde, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinden önce İran’ın, günde 2 milyon varil petrol ihraç ettiğini söylüyor. Haberlerde buna atıfta bulunuluyor.

Yapılacak devir teslim töreniyle 20 Ocak’ta ABD’nin 46. Başkanı olacak Joe Biden, İran’ın anlaşma şartlarına uyması halinde ABD’nin nükleer anlaşmaya geri döneceğini söylemişti.

Resmi Haber Ajansı IRNA’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Ruhani, son olarak yaptığı açıklamada da ülkesinin daha hızlı bir biçimde petrol üretebilmesi için hazırlıklar yaptığını dile getirdi.

Ruhani “Petrol Bakanlığı, önümüzdeki 3 ay içerisinde, mümkün olan kapasiteye uygun şekilde üretim ve satış için gerekli hazırlığa yönelik adımları atacak” dedi.

Hali hazırda İran’ın günlük petrol ihracatı 300 bin varilin altın. Bu rakam günde 2,8 milyon varille 2018 yılında zirve yapmıştı.

