İran: “Trump, Umman aracılığıyla İran’a mesaj gönderdi”

İranlı bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın Umman aracılığıyla dün mesaj gönderdiğini ve mesajda İran’a saldıracakları tehdidinde bulunduğunu söyledi.

New York Times, İran’ın ABD insansız hava aracı vurmasını ‘büyük bir hata’ olarak niteleyerek İran’a misilleme yapacağının ipucunu veren ABD Başkanı Donald Trump’ın, Pentagon’a önce İran’ı vurma emri verdiğini ancak birkaç saat sonra emri uygulamaktan vazgeçtiğini yazmıştı. İran ile ABD arasında tansiyon artarken İranlı yetkililerden bir açıklama daha geldi. İranlı bir hükümet yetkilisi, Trump’ın dün gece Umman aracılığıyla İran’a mesaj gönderdiğini, Trump’ın mesajında İran’a saldıracakları tehdidinde bulunduğunu ifade etti. İsmi açıklanmayan İranlı yetkili, Trump’ın mesajına cevap vermeleri için İranlılara süre tanıdığını dile getirdi.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney ise ABD ile müzakere yapmayacağını ancak ABD’nin mesajını kabul edeceğini söyledi. İran, acil cevap vererek, herhangi bir askeri eylemin bölgesel ve uluslararası sonuçları konusunda net bir uyarı yaptı.

