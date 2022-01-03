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İran: "Trump Yargılansın"

03.01.2022 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Cumhurbaşkanı Reisi, eski ABD Başkanı Trump'ın yargılanmaması durumunda iki yıl önce ABD'nin düzenlediği SİHA saldırısında öldürülen Kudüs Gücü komutanı General Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını söyledi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılanmaması durumunda iki yıl önce Bağdat havalimanı yakınında ABD'nin düzenlediği insansız silahlı hava aracı (SİHA) saldırısında öldürülen Kudüs Gücü komutanı General Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını söyledi.

İran ve Irak'ta desteklediği gruplar, İran ordusunun seçkin birimi Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün komutanı olan Süleymani'yi ölümünün ikinci yıldönümünde anmak için bazı eylemler düzenliyor.

Süleymani, 3 Ocak 2020'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine öldürülmüştü.

Reisi, Pazartesi televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Trump ve (ABD eski Dışişleri Bakanı) Mike Pompeo, General Süleymani'nin suikastı için adil bir mahkemede yargılanmazsa Müslümanlar şehidimizin intikamını alacaktır" dedi.

İran medyasına göre İran, Pazar günü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, gönderdiği mektupta, ABD'yi ve Tahran'ın iddiasına göre Süleymani suikastında parmağı olan İsrail'i işlenen cinayetten sorumlu tutmağa çağırdı.

ABD, suikasttan birkaç gün sonra Birleşmiş Milletler'e Süleymani'nin öldürülmesinin meşru müdafaa olduğunu bildirmiş ve ABD personeli ve çıkarlarını korumak için Ortadoğu'da "gereken" ilave müdahalelerde bulunma sözü vermişti.

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