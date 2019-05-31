İran: Trump'ın planı hiçbir zaman gerçekleşmeyecek

Cumhurbaşkanı Ruhani planı "yüzyılın iflası" diye nitelendirdi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde her yıl Ramazan'ın son cumasında düzenlenen Küdüs Günü kapsamında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen İsrail ile Filistin arasında barış öngören planını eleştirdi.

Ruhani, Trump'ın "yüzyılın anlaşması" dediği plan için "yüzyılın iflası" tanımlaması yaptı. İran'ın resmi haber ajansı IRIB'in haberine göre Trump'ın planının hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini savunan Ruhani, adaletin er ya da geç tecelli edeceğini ve Kudüs'ün sonunda özgürleşeceğini söyledi. Başkent Tahran'da düzenlenen gösteride kalabalığa seslenen Ruhani, Kudüs'ün hiçbir zaman İsrail'in başkenti olmayacağını, Golan Tepeleri'nin ve Batı Şeria'nın da İsrail toprağı olmayacağını belirtti.

Tahran'daki gösteriye katılan bir başka üst düzey isim Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise, söz konusu barış planını destekleyen Arap ülkelerini eleştirerek, "Maalesef bazı Arap liderler Netanyahu'nun yanında yer alarak amaçlarına ulaşacakları yanılgısı içerisinde" dedi.