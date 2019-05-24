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"İran Trump'ın sonunu görecek ancak o İran'ın sonunu asla göremeyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 17:55 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "(ABD yönetiminin, İran'a yönelik teröre destek suçlamalarına ilişkin) Eğer bir terörist varsa bu ekonomik terör suçu işleyen Trump'ın kendisidir" "İran, Trump'ın sonunu görecek ancak o İran'ın sonunu asla göremeyecek. İran binlerce yıldır var ve var olmaya devam edecek"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ı "terörist" olarak niteleyerek, "İran Trump'ın sonunu görecek ancak o İran'ın sonunu asla göremeyecek." dedi.

Zarif, resmi temaslarını sürdürdüğü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Tahran-Washington hattında yaşanan gerilime ilişkin İran medyasına açıklamalarda bulundu.

ABD yönetiminin, İran'a yönelik teröre destek suçlamalarına değinen Zarif, "Trump, bir çok kez İran halkını bu lakapla (terörist) suçladı ancak bu lakap sadece kendisine yakışıyor. Eğer bir terörist varsa bu ekonomik terör suçu işleyen Trump'ın kendisidir." dedi.

Trump'ın pazar günü Twitter hesabından paylaştığı, "İran savaşmak istiyorsa bu resmen İran'ın sonu olur." şeklindeki mesajına da cevap veren Zarif, "İran, Trump'ın sonunu görecek ancak o İran'ın sonunu asla göremeyecek. İran binlerce yıldır var ve var olmaya devam edecek. Yeni ortaya çıkan bir ülke İran hakkında bu şekilde konuşamaz." ifadelerini kullandı.

- ABD-İran gerilimi

Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, iki hafta önce önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

Trump pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İran savaş isterse bu İran'ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD'yi tehdit etme." ifadeleriyle İran'ı tehdit etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump İRAN İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

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