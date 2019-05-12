HABER

İran: “Trump’ın telefon numarası sorunları çözmez”

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2019 15:05 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon numarasının kendileri ile paylaşılmasının iki ülke arasındaki sorunları çözemeyeceğini söyledi.İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon numarasının İran’la paylaşılmasının iki ülke arasındaki sorunları çözemeyeceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon numarasının kendileri ile paylaşılmasının iki ülke arasındaki sorunları çözemeyeceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon numarasının İran’la paylaşılmasının iki ülke arasındaki sorunları çözemeyeceğini belirtti. Irakçi, “Çözüm aracılık veya telefon görüşmesinde yatmıyor. ABD’de de bizim telefon numaramız var. Washington’ın hatalı politikalarını yeniden değerlendirmesi gerekiyor. Beyaz Saray’ın ne İran’a ne bölgeye ne de dünyaya uyumlu ve rasyonel bir politikası yok“ dedi.
Donald Trump, Perşembe günü İran’a nükleer programını sonlandırması yönünde görüşme çağrısı yapmış ve askeri müdahalenin göz önünde bulundurulabileceğini söylemişti. Trump, “Beni arasınlar, oturup konuşalım ve adil bir anlaşma yapalım. Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Trump’ın "beni arayın" çağrısının ardından Beyaz Saray, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere aracılık eden İsviçreli yetkililere telefon numarası iletmişti. Konuyla ilgili diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada ise, İranlılar talep etmediği takdirde İsviçre’nin numarayı İran’a iletmeyeceği öne sürülmüştü.

Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektilerOtomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler
Erdoğan'dan Anneler Günü mesajıErdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Sözcü Kalın: Suriyeli katil, on binlerce insana işkence yaptıSözcü Kalın: Suriyeli katil, on binlerce insana işkence yaptı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Keskin düşüşler göreceğiz

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

İmamoğlu açıklaması! 'Boykot listesi...'

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi açıklaması

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Binali Yıldırım'a sabah namazı çıkışı yoğun ilgi

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a çağrı

Türkiye'den Yunanistan'a çağrı

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Prof. Dr. Fahrettin Altun: Milli iradeyi gasbetmeye girişenler suçüstü yakalandı

Cumhurbaşkanlığı'ndan seçim açıklaması: Suçüstü yakalandılar

'Seçim neden iptal edildi?' sorusuna çok konuşulacak cevap: Çok basit, çünkü çaldılar

O soruya böyle cevap verdi: Çok basit, çünkü çaldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.