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İran-Türkiye arasında eş zamanlı operasyonlar devam edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 14:59 | Son Güncelleme

Türkiye ile İran İçişleri Bakan Yardımcıları arasında yapılan görüşmede, terör konusunda iki ülke arasında eş zamanlı operasyonların devam etmesinin önemine vurgu yapıldı.İran Güvenlik ve İntizami İşlerden Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Türkiyeli mevkidaşı Muhterem İnce ile telefon görüşmesinde İran’ın Türkiye ile terör örgütlerine yönelik ortak operasyon düzenleme kararına bağlı olduğunu kaydederek, iki ülke içinde sınır güvenliğinin önemli olduğunu ve ikili ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye ile İran İçişleri Bakan Yardımcıları arasında yapılan görüşmede, terör konusunda iki ülke arasında eş zamanlı operasyonların devam etmesinin önemine vurgu yapıldı.
İran Güvenlik ve İntizami İşlerden Sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Türkiyeli mevkidaşı Muhterem İnce ile telefon görüşmesinde İran’ın Türkiye ile terör örgütlerine yönelik ortak operasyon düzenleme kararına bağlı olduğunu kaydederek, iki ülke içinde sınır güvenliğinin önemli olduğunu ve ikili ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye ile birlikte kaçakçılık ve terörle mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan İran İçişleri Bakan Yardımcısı Zülfikari, iki ülkenin terör örgütlerine karşı eş zamanlı operasyon düzenlemesini ve sınır güvenliğinin sağlamasını olumlu bir adım olarak nitelendirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran ile birlikte terör örgütü PKK’ya yönelik ortak operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

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