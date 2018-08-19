HABER

İran: "Türkiye ile iyi komşuluk ilişkilerimiz var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 10:11 | Son Güncelleme

İran: "Türkiye ile iyi komşuluk ilişkilerimiz var"

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarını ve komşu ülkelerle karşılıklı kardeşlik bağlarının olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Hatemi, gündemdeki konulara ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın bölgede Türkiye, Afganistan, Azerbaycan ve Pakistan ile komşuluk ilişkilerinin iyi olduğuna dikkati çeken Hatemi, söz konusu ilişkilerin kardeşlik ve samimiyet esasına dayalı olduğunu ifade etti.

İran'ın komşu ülkelere karşı samimi duygular taşıdığını, son süreçte birçok komşu ülkeyi ziyaret ettiğini ve edindiği izlenime göre çok iyi sonuçlar elde edildiğini dile getiren Hatemi, bu konuda diplomasiye ve dış siyasete destek verdiklerini dile getirdi.

Hatemi, Genelkurmay başkanının da birçok komşu ülkeyi ziyaret ederek müspet ve faydalı görüşmeler yaptığını kaydetti.

PARTNEREvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlarEvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlar
Deney yaparken iki eli ve gözünü kaybeden Altuğ, bilimden vazgeçmediDeney yaparken iki eli ve gözünü kaybeden Altuğ, bilimden vazgeçmedi
Muğla'nın son radyo tamircisiMuğla'nın son radyo tamircisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ilişkiler İRAN savunma bakanı Türkiye

En Çok Okunan Haberler

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gelir gelmez yeni doğan torununu hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gelir gelmez yeni doğan torununu hastanede ziyaret etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Banyo yapan kadınları videoya çeken sapık yakalandı!

Banyo yapan kadınları videoya çeken sapık yakalandı!

Günlük burç yorumları: 19 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 19 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Yürek yakan o an! Ölen oğlunu uyandırmaya çalışdı

Yürek yakan o an! Ölen oğlunu uyandırmaya çalışdı

Gece yarısı sürücülere Süleyman Soylu sürprizi!

Gece yarısı sürücülere Süleyman Soylu sürprizi!

AK Parti kongresi sonrası kötü haber!

AK Parti kongresi sonrası kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.