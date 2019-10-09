HABER

İran, Türkiye-Irak sınırında tatbikat başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 09:45 | Son Güncelleme

İran, Türkiye-Irak sınırında tatbikat başlattı

İSTANBUL (AA) - İran Ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Urumiye kent kırsalında tatbikat başlattı.

İran Ordusuna ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığının, Türkiye-Irak sınırındaki Urumiye kent kırsalında "Bir hedef, bir kurşun" sloganıyla tatbikat başlattığı bildirildi.

Açıklamada, tatbikata helikopterlerin desteklediği keşif piyade birimleri ve muharebe birliklerinin katıldığı belirtildi.

Önceden kamuoyuyla paylaşılmayan tatbikatın kaç gün süreceği hakkında ise bilgi verilmedi.

PARTNERKim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...Kim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...
3 asırlık ağaç balkondan geçiyor3 asırlık ağaç balkondan geçiyor
Terör saldırılarına karşı demir parmaklı önlemTerör saldırılarına karşı demir parmaklı önlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İran Türkiye-Irak sınırında tatbikat başlattı Urumiye kent

En Çok Okunan Haberler

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırıkkale'de Emine Bulut cinayeti davası başladı

Emine Bulut cinayeti davası başladı! İlk kez hakim karşısında

Kütahya'da yük treni kamyonete çarptı: 2 yaralı

Kütahya'da korkunç kaza! Ekipler harekete geçti

3 asırlık ağaç evin balkonundan geçiyor

Bu evin balkonunu gören hayret ediyor

ABD'nin çekilme kararı sonrası YPG mevzileri boş kaldı

ABD'nin çekilince teröristler de çekildi!

Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...

Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...

Tekirdağ'da polis memuruna bıçaklı saldırı

Tekirdağ'da polis memuruna bıçaklı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.