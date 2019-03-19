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Bakan saat vererek açıklamıştı! İran'dan yalanlama geldi

19.03.2019 09:18 | Son Güncelleme

İran, Türkiye ile PKK'ya ortak operasyon yapıldığı açıklamasını yalanladı. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İran ile PKK'ya ortak operasyon yapıldığını açıklamıştı.

Bakan saat vererek açıklamıştı! İran'dan yalanlama geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tahran ile yapılan görüşmeler sonrasında İran ile PKK'ya ortak operasyon yapıldığını açıklamasından birkaç saat sonra İran'dan konu ile ilgili yalanlama geldi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan İran ordusundan bir yetkili "Türk ordusu PKK'ya operasyon yaptı ama İran silahlı kuvvetleri bu operasyonun bir parçası değildi" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'nın Serik ilçesinde yaptığı açıklamada, "Bu sabah saat 08.00 itibariyla İran'la, evet doğu sınırımızda, PKK'ya yönelik ilk kez ortak operasyon yapmaya başladık" demişti. Soylu, operasyonun sonucunun açıklanacağını da belirtmişti.

Türkiye Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine zaman zaman operasyon düzenliyor. PKK; Türkiye, ABD ve AB tarafından terör örgütü listesinde yer alıyor.

Öte yandan Türkiye Suriye'de de PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'ye karşı mücadele ediyor ve ABD ile YPG'nin ana unsurunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) nedeniyle de uzun süredir sorun yaşıyor. ABD ise SDG'yi IŞİD'e karşı savaşta önemli bir ortak olarak görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Türkiye PKK operasyon Süleyman Soylu

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