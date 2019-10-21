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İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Mousavi Türkiye'nin Suriye içinde askeri mevziler kurmasını reddetti ve Tahran'ın önemli bölgesel müttefiki Suriye'nin bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirtti.

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

Mousavi devlet televizyonunda canlı olarak yayınlanan haftalık basın toplantısında, "Ankara'nın Suriye'de askeri mevziler kurmasına karşıyız ... Sorunlar diplomatik yollarla çözülmeli ... Suriye’nin bütünlüğüne saygı gösterilmeli" dedi.

Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat Nehri'nin doğusunda başladığı Barış Pınarı Harekâtı, Tel Abyad ve Resulayn kentleri ve çevrelerindeki bölgelerde yoğunlaşmıştı.

Harekâtın 8. gününde, Ankara'da görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk heyeti ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığındaki ABD heyeti, anlaşmaya varmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
İRAN Türkiye Suriye askeri mevzii

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