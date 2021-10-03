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‘‘İran-Türkiye Rekabetinde Diyalog Yoluna Gidilmeli’’

03.10.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Arap Emirlikleri’nden üst düzey bir yetkili, ülkenin Corona salgını sonrası ekonomisine odaklanırken bölgede yeni çatışmalardan kaçınmak için İran ve Türkiye ile uzun süredir devam eden rekabeti diyalog yoluyla yönetmeye çalışacağını söyledi

Birleşik Arap Emirlikleri’nden üst düzey bir yetkili, ülkenin Corona salgını sonrası ekonomisine odaklanırken bölgede yeni çatışmalardan kaçınmak için İran ve Türkiye ile uzun süredir devam eden rekabeti diyalog yoluyla yönetmeye çalışacağını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri devlet başkanı Halife bin Zaid el-Nehyan'ın diplomatik danışmanı Enver Gargaş, bir konferansta yaptığı açıklamada ABD’nin bölgeye bağlılığı konusunda şüphe ve Washington’la Pekin arasında yaklaşan bir soğuk savaş konusunda kaygı olduğunu söyledi.

Çin’le güçlü ekonomik bağları olan Körfez ülkeleri ABD’nin askeri şemsiyesine de bağımlı durumda. Körfez ülkeleri küresel güçlerle İran arasında 2015 tarihli nükleer anlaşmayı yeniden hayata geçirmek için yapılan görüşmeleri ve ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Taleban’ın Afganistan’da iktidara dönüşünü de yakından takip ediyor.

‘‘Afganistan endişe verici bir sınav’’

Gargaş, "Önümüzdeki dönemde Amerika'nın bölgedeki ayak izi konusunda neler olacağını göreceğiz. Afganistan kesinlikle bir sınav ve dürüst olmak gerekirse çok endişe verici bir sınav" diye konuştu.

Gargaş, Dünya Politika Konferansı'na verdiği demeçte, "Yapmamız gereken şeyin bir kısmı bölgemizi daha iyi yönetmek. Bir güç boşluğu var ve boşluk olduğu zaman sorun var demektir" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, 2015 tarihli nükleer anlaşmanın İran'ın füze programını ve bölgesel vekiller ağını kapsamadığı için eksik olduğuna inanıyor. BAE ayrıca Körfez ülkelerinin yönetim sistemlerine tehdit olarak gördüğü Müslüman Kardeşler gibi İslamcı gruplarla da mücadele ediyor.

‘‘Türkiye’nin politikalarını gözden geçirmesi olumlu’’

Gargaş, "Türkiye'nin Mısır'a, Müslüman Kardeşler'e, Suudi Arabistan'a ve diğerlerine yönelik politikalarını yakın zamanda yeniden gözden geçirmesini memnunlukla karşılıyoruz. Bence orta yolu bulmak ve onlara ulaşmak çok önemli" dedi.

‘‘Türkler, onlara söylediklerimiz konusunda çok olumlular" diyen yetkili İran konusunda da iyimser ancak gerçekçi bir yaklaşım içinde olduğunu, İran’ın din söylemini değiştireceğini düşünmediğini ancak bölgedeki güç boşluğundan ve gerilimin artmasından Tahran’ın da kaygılı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Gargash, pandeminin siyasi olmayan öncelikleri ön plana koyduğunu söyledi, ancak şu anda en büyük kaygılarının ABD ile Çin arasında kalmak olduğunu da dile getirdi.

"Hepimiz yaklaşan bir soğuk savaş yüzünden çok endişeliyiz’’ diyen yetkili, ‘‘Bu hepimiz için kötü haber, çünkü uluslararası sistemde seçim yapmak sorunlu ve kolay olmayan bir durum’’ sözlerini kullandı.

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