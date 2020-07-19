İran: “Türkiye Uçuşları Durdurdu”

İran Sivil Havacılık Dairesi, Türkiye’nin Corona salgını nedeniyle İran’a uçuşları durdurduğunu açıkladı.

Açıklamayı İran Sivil Havacılık Dairesi sözcüsü Reza Jafarzadeh yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Cumartesi günü ülkede 25 milyon kişinin virüse yakalandığının tahmin edildiğini belirtmişti.

İranlı yetkililer bu açıklamayı düzeltmeye çalışıyor. Yetkililer, bu verinin serolojik kan testlerine dayandığını ve bunun da hastalığın boyutunu gösteremeyeceğini kaydediyor.

Ülkede resmi rakamlara göre vaka sayısı 274 bin, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 bine yaklaşıyor.

25 milyon, İran nüfusunun 3/1’i anlamına geliyor.

Sağlık Bakanlığı, Ruhani tarafından dile getirilen rakamın bakanlıktaki bir yardımcı tarafından ortaya konduğunu kaydetti.

Açıklamada serolojik testlerle vaka sayısını tespit etmenin imkansız olduğu vurgulandı.

Serolojik testler bir kişinin antikor tepkisine göre bir hastalığa maruz kalıp kalmadığını gösteriyor.

Yetkililer bu testlerin insanların sadece geçmişte Corona’ya yakalanıp yakalanmadığını gösterdiğini belirtiyor.

İran, Ortadoğu’da virüsten en fazla etkilenen ülke.

Ülkede kısıtlamaların Nisan ortasında yumuşatılmasından bu yana vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor. Bununla birlikte Ruhani’nin açıklamaları çok sayıda İranlı’yı şaşırtmış durumda.

Ruhani 25 milyon rakamını dile getirirken hangi veriye dayandığını açıklamadı ancak 30-35 milyonun da muhtemelen risk altında olduğunu belirtti.

