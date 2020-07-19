HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran: “Türkiye Uçuşları Durdurdu”

İran: “Türkiye Uçuşları Durdurdu”

19.07.2020 15:23 | Son Güncelleme

İran Sivil Havacılık Dairesi, Türkiye’nin Corona salgını nedeniyle İran’a uçuşları durdurduğunu açıkladı

İran: “Türkiye Uçuşları Durdurdu”

İran Sivil Havacılık Dairesi, Türkiye’nin Corona salgını nedeniyle İran’a uçuşları durdurduğunu açıkladı.

Açıklamayı İran Sivil Havacılık Dairesi sözcüsü Reza Jafarzadeh yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Cumartesi günü ülkede 25 milyon kişinin virüse yakalandığının tahmin edildiğini belirtmişti.

İranlı yetkililer bu açıklamayı düzeltmeye çalışıyor. Yetkililer, bu verinin serolojik kan testlerine dayandığını ve bunun da hastalığın boyutunu gösteremeyeceğini kaydediyor.

Ülkede resmi rakamlara göre vaka sayısı 274 bin, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 bine yaklaşıyor.

25 milyon, İran nüfusunun 3/1’i anlamına geliyor.

Sağlık Bakanlığı, Ruhani tarafından dile getirilen rakamın bakanlıktaki bir yardımcı tarafından ortaya konduğunu kaydetti.

Açıklamada serolojik testlerle vaka sayısını tespit etmenin imkansız olduğu vurgulandı.

Serolojik testler bir kişinin antikor tepkisine göre bir hastalığa maruz kalıp kalmadığını gösteriyor.

Yetkililer bu testlerin insanların sadece geçmişte Corona’ya yakalanıp yakalanmadığını gösterdiğini belirtiyor.

İran, Ortadoğu’da virüsten en fazla etkilenen ülke.

Ülkede kısıtlamaların Nisan ortasında yumuşatılmasından bu yana vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor. Bununla birlikte Ruhani’nin açıklamaları çok sayıda İranlı’yı şaşırtmış durumda.

Ruhani 25 milyon rakamını dile getirirken hangi veriye dayandığını açıklamadı ancak 30-35 milyonun da muhtemelen risk altında olduğunu belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 42'ye yükseldiİtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 42'ye yükseldi
Hac paraları iade ediliyor mu? 2020 Hac iptal mi? Diyanet'ten hac açıklamasıHac paraları iade ediliyor mu? 2020 Hac iptal mi? Diyanet'ten hac açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Vatandaş isyan etti! 'Denize girecek yer kalmadı'

Vatandaş isyan etti! 'Denize girecek yer kalmadı'

'Hayatım boyunca affetmeyeceğim' demişti! İşte sebebi

'Hayatım boyunca affetmeyeceğim' demişti! İşte sebebi

Mini bikiniden sonra siyah bikiniyle pozlar

Mini bikiniden sonra siyah bikiniyle pozlar

Metroda yaşandı! 'Susacaksın' diyerek boğazına sıktı

Metroda yaşandı! 'Susacaksın' diyerek boğazına sıktı

Açıklaması korkuttu: Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor

Açıklaması korkuttu: Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Diğer Haberler
Afrin'de bombalı saldırı! 13 kişi yaralandı

Afrin'de bombalı saldırı! Çok sayıda yaralı var

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 42'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 42'ye yükseldi

İngiltere’de koronavirüs aşısında yeni gelişme

İlk deneme başarılı, ikinci aşamaya geçildi

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 930 kişi hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 930 kişi hayatını kaybetti

Crew Dragon ekibinin dünyaya dönüş tarihi belli oldu

Tarih belli oldu! Geri sayım başladı

Rusya’da Azeri iş insanı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu

Azeri iş insanı Ermeni diplomatları polis eşliğinde kovdurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.