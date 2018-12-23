HABER

"İran Türkiye'nin aksine Irak'ta ticari fırsatları değerlendiremedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 16:30 | Son Güncelleme

Irak Süleymaniye Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yasin Rahim Ferec, İran’ın, Türkiye gibi ekonomik fırsatları değerlendiremediğini ve Irak pazarındaki payının ciddi oranda düştüğünü söyledi

İSTANBUL (AA) - Irak Süleymaniye Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yasin Rahim Ferec, "İran'ın Irak pazarındaki payının son 15 yılın en düşük seviyesine gerilediğini" söyledi.

Ferec, İran'ın Kirmanşah eyaletinde katıldığı bir toplantının ardından açıklamalarda bulundu. İran'ın, Türkiye'nin aksine Irak'ta ticari fırsatları değerlendiremediğini savunan Ferec, şunları söyledi:

"15 yıl önce Irak pazarında bulunan ürünlerin büyük çoğunluğu İran'a aitti ancak şimdi ürünlerin ufak bir kısmı İran'a ait. İran, Türkiye'nin aksine Irak'ta ticari fırsatları değerlendiremedi. Türkiye bu fırsatları değerlendirerek Irak pazarında etkin rol oynuyor."

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (İSNA) haberine göre Ferec, İran'ın Irak'a 2018 yılı boyunca petrol ürünleri hariç 6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve eğer fırsatlardan yararlanabilirse İran'ın bu rakamı 10 milyar dolara çıkarabileceğini savundu.

İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...
Bakan Selçuk'tan atama müjdesi!Bakan Selçuk'tan atama müjdesi!
Arnavutköy'de Toplu Açılış TöreniArnavutköy'de Toplu Açılış Töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekonomi ırak İRAN Süleymaniye ticaret Yasin rahim ferec

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Yasak aşk felaket getirdi! 'Seni boynuzluyorum' sözü çılgına çevirdi

Yasak aşk felaket getirdi! 'Seni boynuzluyorum' sözü çılgına çevirdi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan atama müjdesi!

Bakan Selçuk'tan atama müjdesi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Binlerce kişi kuyruğa girdi!

Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldı

Dev balığı gören bakakaldı!

Dev balık görenleri hayrete düşürdü!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (İstanbul için kar uyarısı)

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı

Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü!

Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yıldönümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.