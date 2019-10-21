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İran Türkiye'nin Suriye'de Yeni Gözlem Noktaları Kurmasına Karşı

21.10.2019 10:34 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye’de gözlem noktaları kurmasına karşı olduklarını söyledi

İran Türkiye'nin Suriye'de Yeni Gözlem Noktaları Kurmasına Karşı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi yaptığı açıklamada Türkiye’nin Suriye’de gözlem noktaları kurmasına karşı olduklarını söyledi. Musavi, Tahran’ın bölgedeki anahtar konumdaki müttefiklerinden biri olarak nitelediği Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Musavi haftalık basin brifinginde açıklamalar yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Ankara’nın Suriye’de askeri gözlem noktaları kurmasına karşıyız. Bu konular diplomatik yollarla çözülmeli. Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli”dedi.

Öte yandan Amerika ve Türkiye arasında varılan anlaşma uyarınca Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na verdiği aradaki 5 günlük süre yarın akşam saatlerinde dolacak. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Lideri Vladimir Putin’le yapacağı görüşme bundan sonraki yol haritası konusunda da ciddi önem arz ediyor.

Türkiye oluşturduğu güvenli bölgenin koruması için Suriye içerisinde yeni gözlem noktaları inşa edeceğini daha önce duyurmuştu.

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