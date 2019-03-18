İran: 'Türkiye'yle Ortak Operasyon Yapmıyoruz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "PKK’ya karşı İran’la ortak operasyon başlattık" sözleriyle ilgili olarak İran'dan farklı bir açıklama yanıt geldi.

İran silahlı kuvvetlerinden bir kaynak Türk ordusunun PKK’ya karşı operasyon yaptığını ancak İran kuvvetlerinin bu operasyonun parçası olmadığını kaydetti.

Soylu, Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Türkiye ve İran arasında PKK'ya yönelik ortak operasyon başlatıldığını açıklamıştı.

PKK, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alıyor. Ankara 2015’te çözüm süreci olarak adlandırılan sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından PKK’ya yönelik baskısını arttırdı.

Türkiye sık sık Kuzey Irak’taki PKK kamplarına hava saldırıları düzenliyor.

2004’te İran’da kurulan PKK bağlantılı PJAK da Kürtlerin özerkliği için savaştığını belirtiyor.

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari geçen hafta Ankara’yı ziyaret etmişti. IRNA haber ajansına göre iki ülke terör örgütleriyle savaşırken işbirliği yapmak konusunda kararlılıklarını dile getirmişti.

