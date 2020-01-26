HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İran Türklerinin takımı ’Tractor’den Türkiye’ye deprem desteği

İran Türklerinin takımı ’Tractor’den Türkiye’ye deprem desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 19:40 | Son Güncelleme

İran’daki Türklerin temsilcisi konumunda olan İran Körfez Ligi takımlarından Tractor Sazi taraftarı, Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremde yaralanan ve hayatını kaybeden kişilere destek oldu.İran’daki Türklerin temsilcisi konumunda olan İran Körfez Ligi takımlarından Tractor Futbol Kulübü taraftarları, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8’lik deprem ve etkilenen çevre illere destek olmak için tribünde, "Azerbaycan var olsun, Türkiye başın sağ olsun" sloganları attı.

İran’daki Türklerin temsilcisi konumunda olan İran Körfez Ligi takımlarından Tractor Sazi taraftarı, Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremde yaralanan ve hayatını kaybeden kişilere destek oldu.
İran’daki Türklerin temsilcisi konumunda olan İran Körfez Ligi takımlarından Tractor Futbol Kulübü taraftarları, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8’lik deprem ve etkilenen çevre illere destek olmak için tribünde, "Azerbaycan var olsun, Türkiye başın sağ olsun" sloganları attı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardıKayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Binali Yıldırım: Anadolu toprakları, fay hattı üzerine kuruluBinali Yıldırım: Anadolu toprakları, fay hattı üzerine kurulu
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

Merkel'den İstanbul paylaşımı!

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere veda

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güleda Cankel'in öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Güleda'nın öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları anlattı: Babası bir kahramandı

'Oradaki baba da bir kahramandı!'

Prof. Dr. Cenk Yaltırak: İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün yer bilimleri projelerini finanse edersiniz

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD: Elazığ'da 788 artçı deprem meydana geldi

AFAD: Elazığ'da 788 artçı deprem meydana geldi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de 'vize' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de 'vize' açıklaması

Malatya'da depreme doğumhanede yakalandılar

Depreme doğumda yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.