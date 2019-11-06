İran UAEA müfettişini alıkoydu

Olay, İran ile Batı arasındaki uyuşmazlıkların giderek arttığı bir dönemde meydana geldi.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) yakın diplomatların Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre, Birleşmiş Milletler çatısı altındaki bir nükleer gözlem kurumu olan UAEA’nın bir çalışanı geçtiğimiz günlerde İran’da kısa bir süreliğine alıkonuldu.

UAEA’ya yakın bir konumda çalışan üç diplomatın verdiği bilgilere göre, alıkonulan bir kadın nükleer araştırmacının seyahat evraklarına İranlı yetkililer tarafından el konuldu. Kaynaklar, olayın İran'ın uranyum zenginleştirme sahalarından biri olan Natans'da geçen hafta yaşandığını belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Perşembe günü Viyana'da yapılacak toplantısında konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Bir Batılı diplomat konuyla ilgili olarak, “Kurum bunu ne kadar ciddiye aldığını göstermek istiyor. Bu zarar verme potansiyeli olan bir emsal” ifadelerini kullandı.

Avrupalı bir diplomat ise, “UAEA’nın gelecekte teftiş görevini nasıl yerine getireceği konusunda ciddi kaygılar var” şeklinde konuştu.