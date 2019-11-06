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İran UAEA müfettişini alıkoydu

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2019 19:02 | Son Güncelleme

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bağlı çalışan bir müfettişin İran'da kısa süreliğine alıkonulduğu bildirildi.

İran UAEA müfettişini alıkoydu

Olay, İran ile Batı arasındaki uyuşmazlıkların giderek arttığı bir dönemde meydana geldi.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) yakın diplomatların Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre, Birleşmiş Milletler çatısı altındaki bir nükleer gözlem kurumu olan UAEA’nın bir çalışanı geçtiğimiz günlerde İran’da kısa bir süreliğine alıkonuldu.

UAEA’ya yakın bir konumda çalışan üç diplomatın verdiği bilgilere göre, alıkonulan bir kadın nükleer araştırmacının seyahat evraklarına İranlı yetkililer tarafından el konuldu. Kaynaklar, olayın İran'ın uranyum zenginleştirme sahalarından biri olan Natans'da geçen hafta yaşandığını belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Perşembe günü Viyana'da yapılacak toplantısında konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Bir Batılı diplomat konuyla ilgili olarak, “Kurum bunu ne kadar ciddiye aldığını göstermek istiyor. Bu zarar verme potansiyeli olan bir emsal” ifadelerini kullandı.

Avrupalı bir diplomat ise, “UAEA’nın gelecekte teftiş görevini nasıl yerine getireceği konusunda ciddi kaygılar var” şeklinde konuştu.

UAEA’nın teftiş görevini yürüttüğü nükleer anlaşmaya göre, kurumun belirlediği 130 ile 150 arasında müfettişin İran’da görev yapmasına izin veriliyor. Konuyla ilgili hem UAEA sözcüsü hem de İranlı yetkililer bir açıklama yapmayı reddetti.

Bir UAEA çalışanının alıkonulmasına benzer bir olay 2015’ten bu yana yaşanmamıştı. Olay, İran ile Batı arasındaki uyuşmazlıkların giderek arttığı bir dönemde meydana geldi.

2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma İran’ın nükleer faaliyetlerinin kısıtlanması karşılığında ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasını içeriyordu. Bilindiği gibi Tahran yönetimi, ABD’nin 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından anlaşmadan doğan yükümlülüklerini ihlal eden adımlarını sıklaştırdı.

Bunun yanı sıra UAEA’nın da bir geçiş sürecinde olduğu ve yeni başkanın gelecek ay göreve başlayacağı biliniyor.

Reuters/BK,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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