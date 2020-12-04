İran Üç Santrifüj Zincirini Daha Yeraltına Taşımayı Planlıyor

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi (IAEA), üye ülkelere, İran’ın örgüt denetçilerine Natanz'daki yeraltı uranyum zenginleştirme tesisine üç gelişmiş IR-2m santrifüj zinciri daha kurmayı planladığını bildirdi.

Reuters tarafından elde edilen bir raporda yer alan bilgiye göre, İran, Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi’ni Natanz'daki Yakıt Zenginleştirme Tesisi’nde (FEP) halen uranyum zenginleştirmek için kullanılan IR-2m makinalarına ek olarak üç IR-2m santrifüj zincirinin daha kurulumuna başlamayı planladığını" bildirdi.

İran'ın 2015’te imzaladığı uluslararası nükleer anlaşma, Tahran'ın yeraltı tesisinde yalnızca daha az verimli olan birinci nesil IR-1 santrifüjlerini kullanabilmesine ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyum biriktirebileceği tek makinanın bu olmasına izin veriyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi’ne (IAEA) göre İran ilk gelişmiş santrifüj zincirini, yer altındaki Natanz uranyum zenginleştirme tesisine Kasım ayında taşımıştı. Öncesinde de IAEA’ya Natanz nükleer santralinde yer alan yer üstündeki pilot tesisten uranyum zenginleştirme makinelerine ait üç santrifüj zincirini alarak bunları yer altındaki bir tesise transfer edeceği bilgisini vermişti. İran bu kararı Temmuz ayında yerin yüzeyindeki santrifüjünün sabotaj sonucu çıktığı sanılan yangında yanmasının ardından almıştı. İran’ın uranyum zenginleştirme makinelerine ait santrifüj zincirlerini hava bombardımanına karşı korumak amacıyla yeraltına taşıdığı sanılıyor.

