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  4. İran: Uçak Kazasını Siyasi Mesele Haline Getirmeyin

İran: Uçak Kazasını Siyasi Mesele Haline Getirmeyin

17.01.2020 11:55 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, İran tarafından yanlışlıkla düşürülen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının siyasi bir mesele haline getirilmemesi gerektiğini söyledi

İran: Uçak Kazasını Siyasi Mesele Haline Getirmeyin

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, İran tarafından yanlışlıkla düşürülen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının siyasi bir mesele haline getirilmemesi gerektiğini söyledi.

Musavi yaptığı açıklamada “Tüm taraflardan, insani ve trajik bir kazayı, siyasi bir mesele haline getirmemesini istiyoruz” dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkesinin düşen uçakta vatandaşı bulunan ülkelerle beklentilerin ötesinde bir işbirliği yaptığını söyledi.

Düşen uçakta vatandaşları bulunan 5 ülke, Tahran yönetiminin yakınlarını kaybeden ailelere tazminat ödemesi gerektiğini açıkladılar.

Londra’da konuya ilişkin düzenlenen toplantının ardından Kanada, Ukrayna, İsveç, Afganistan ve İngiltere, tazminat dışında ayrıca kazaya ilişkin olarak uluslararası şeffaf bir soruşturma yürütülmesini talep ettiler.

Musavi ayrıca tüm vatandaşlarının kimlik tespiti yapıldığını söylemiş olmalarına rağmen Kanada Konsolosluğu yetkililerinin, kaza alanında inceleme yapmak istemelerinin de tuhaf olduğunu söyledi.

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