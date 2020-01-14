İran: 'Uçak Kazasıyla İlgisi Olanlar Gözaltına Alındı'

Ukrayna havayollarına ait yolcu uçağının bir hata sonucu düşürüldüğünü açıklayan İranlı yetkililer, olayla ilgisi olduğu iddia edilen kişileri gözaltına aldıklarını bildirdi. Kaç kişiye suçlamaların yöneltildiği ya da bu kişilerin görevlerinin ne olduğuyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

Salı günü bir açıklama yapan İran Adalet Bakanlığı Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, uçağın düşürülmesiyle ilgili olarak suçlanan kişilerden bazılarının gözaltına alındığını aktardı. Ancak İsmaili, kaç kişinin bu suçlamayla gözaltında olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi. Gözaltına alınanların kimlikleri ya da görevleriyle ilgili de henüz bir açıklama yapılmış değil.

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Salı günü yaptığı açıklamalarda kazaya değinerek suçluların ‘cezasız kalmayacağı’ mesajını verdi.

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü komutanı General Kasım Süleymani’nin Irak’ta Amerika’nın hava operasyonu sonucu öldürülmesine karşılık olarak Irak’taki Amerikan üslerine saldırı düzenleyen İran, bu misillemeyi yaptığı gün Ukrayna havayollarına ait 176 yolculu bir uçağın bir hata sonucu düşürüldüğünü olaydan günler sonra kabul etmişti.

Bu olay, ülke genelinde yönetime karşı Kasım ayında başlayan protestoları yeniden alevlendirdi. Dört gündür sokaklara dökülen halk 30 yıldan fazla süredir ülkenin en üst düzey dini lideri olarak görev yapan Ayetullah Ali Hamaney’in de istifasını istiyor.

