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  4. İran: Ukrayna uçağının düşme videosunu çeken kişiyi tutukladık

İran: Ukrayna uçağının düşme videosunu çeken kişiyi tutukladık

15.01.2020 05:59 | Son Güncelleme

İran, geçtiğimiz hafta içerisinde kalkışından kısa bir süre sonra Tahran'da düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının füze ile vurulma anının görüntülerini çeken kişiyi tutukladığını açıkladı. Ancak videoyu sosyal medyada paylaşan Londra'daki İranlı bir gazeteci, kaynağının güvende olduğunu belirtti.

İran: Ukrayna uçağının düşme videosunu çeken kişiyi tutukladık

İran, geçtiğimiz hafta içerisinde kalkışından kısa bir süre sonra Tahran'da düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının füze ile vurulma anının görüntülerini çeken kişiyi tutukladığını açıkladı.

İran basınında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları videoyu çekip sosyal medyaya yüklediği gerekçesiyle bir kişiyi tutukladı. Tutuklanan kişinin ulusal güvenliğe aykırı hareket etmek suçlamasıyla yargılanması bekleniyor.

Ancak Londra'da bulunan ve videoyu sosyal medyada ilk paylaşan kişi olan İranlı gazeteci Nariman Garib, kaynağının güvende olduğunu belirterek, Devrim Muhafızları'nın yanlış kişiyi tutukladıklarını söyledi.

https://twitter.com/NarimanGharib/status/1217140522701246466

Geçen hafta içerisinde Ukrayna Hava Yolları'nın PS752 sefer sayılı Tahran-Kiev uçuşunu gerçekleştiren Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı kalkışın hemen ardından düşmüştü. Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran, önce uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıkladı ancak daha sonra uçağı füzeyle yanlışlıkla vurduğunu kabul etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, olayla ilgili açacakları soruşturmanın "özel bir mahkeme" tarafından yürütüleceğini söyledi.

Kazadan kısa bir süre sonra sosyal medyada uçağa ait olduğu belirtilen bazı videolar paylaşılmaya başlandı. Bu videolar, uçağın bir füze tarafından vurulduğu iddialarının daha yüksek sesle dile getirilmesine neden oldu.

Bugün New York Times gazetesinin web sitesinde, olayla ilgili yeni bir video daha yayınlandı. Olay anını gösteren güvenlik kamerası görüntüsünde, uçak 20 saniye arayla fırlatılan iki füze tarafından vurulduğu ve havada infilak edip, parçalara ayrıldığı görülüyor.

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