İran: Ukrayna uçağının düşme videosunu çeken kişiyi tutukladık

İran, önce uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıkladı ancak daha sonra uçağı füzeyle yanlışlıkla vurduğunu kabul etti.

Ancak Londra'da bulunan ve videoyu sosyal medyada ilk paylaşan kişi olan İranlı gazeteci Nariman Garib, kaynağının güvende olduğunu belirterek, Devrim Muhafızları'nın yanlış kişiyi tutukladıklarını söyledi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları videoyu çekip sosyal medyaya yüklediği gerekçesiyle bir kişiyi tutukladı. Tutuklanan kişinin ulusal güvenliğe aykırı hareket etmek suçlamasıyla yargılanması bekleniyor.

İran, geçtiğimiz hafta içerisinde kalkışından kısa bir süre sonra Tahran'da düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının füze ile vurulma anının görüntülerini çeken kişiyi tutukladığını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, olayla ilgili açacakları soruşturmanın "özel bir mahkeme" tarafından yürütüleceğini söyledi.

Kazadan kısa bir süre sonra sosyal medyada uçağa ait olduğu belirtilen bazı videolar paylaşılmaya başlandı. Bu videolar, uçağın bir füze tarafından vurulduğu iddialarının daha yüksek sesle dile getirilmesine neden oldu.

Bugün New York Times gazetesinin web sitesinde, olayla ilgili yeni bir video daha yayınlandı. Olay anını gösteren güvenlik kamerası görüntüsünde, uçak 20 saniye arayla fırlatılan iki füze tarafından vurulduğu ve havada infilak edip, parçalara ayrıldığı görülüyor.