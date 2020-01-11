İran Ukrayna yolcu uçağını vurduğunu kabul etti

Kiev, 176 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Tahran'dan resmi özür ve tazminat istedi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Twitter hesabından yaptığı açıklamada 8 Ocak tarihinde düşen Ukrayna yolcu uçağını vurduklarını kabul etti. "İran İslam Cumhuriyeti bu korkunç hatadan dolayı derin üzüntü duymaktadır" ifadelerini kullanan Ruhani hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye diledi.

Ruhani ordunun yaptığı soruşturmaya göre uçak havalandıktan kısa süre sonra "insan hatası sonucunda füzeyle vurulduğunu" belirtti. Ruhani "bu büyük trajediye, affedilemez hataya neden olanların tespiti ve yargılanması için soruşturmaların sürdüğünü" ifade etti.

Çarşamba günü Kiev'e gitmek üzere İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak kalkıştan kısa bir süre sonra Tahran dışındaki bir tarlaya düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı. Yolcuların büyük çoğunluğunun İran ve Kanada vatandaşı oldukları, uçakta ayrıca Ukrayna, İsveç, Almanya ve İngiltere vatandaşlarının da bulunduğu belirtiliyor.