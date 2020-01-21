İran Ukrayna Yolcu Uçağının 2 Füzeyle Vurulduğunu Doğruladı

İran Sivil Havacılık Organizasyonu yetkilileri düşürülen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının 2 füzeyle vurulduğunu doğruladılar.

Yetkililer uçağı vuran füzelerin, Rus yapımı yerden havaya fırlatılan, TOR-M1 tipi olduğunun tespit edildiğini belirttiler.

İran ayrıca Amerika ve Fransa’dan düşürülen yolcu uçağının kara kutularının çözümlenmesi için teknik yardım istedi.

Ancak şu ana kadar teknik yardım çağrısına bir yanıt alınamadığı ifade ediliyor.

İçerisinde 176 kişi bulunan Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağı 8 Ocak Çarşamba sabaha karşı İran’ın, Irak’taki Amerikan askeri üslerine düzenlediği füze operasyonu sırasında yanlışlıkla vurulmuştu.

İran ilk anda uçağın teknik bir arız nedeniyle düştüğünü iddia etmiş ancak daha sonra bir hata sonucu uçağın füzeyle vurulduğunu kabul etmişti.

