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  4. İran Ukrayna Yolcu Uçağının Yanlışlıkla Füzeyle Vurulduğunu Kabul Etti

İran Ukrayna Yolcu Uçağının Yanlışlıkla Füzeyle Vurulduğunu Kabul Etti

11.01.2020 12:27 | Son Güncelleme

İran, Çarşamba günü Tahran yakınlarında düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının yanlışlıkla bir füzeyle vurularak düşürüldüğünü kabul etti. Tahran yönetimi daha önce bu iddiaları reddediyordu

İran Ukrayna Yolcu Uçağının Yanlışlıkla Füzeyle Vurulduğunu Kabul Etti

İran’ın, Irak’taki Amerika üslerine füze saldırısı düzenlediği saatlerde Tahran yakınlarında düşen uçağın yanlışlıkla füzelerle vurulduğu ortaya çıktı. İlk başta bu iddiaları reddeden Tahran yönetimi yaptığı bir açıklamayla, içinde 176 kişi bulunan Boeing 737-800 tipi Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının yanlışlıkla vurulduğunu kabul etti.

Hayatını kaybedenlerden 57’sinin Kanada vatandaşı olduğu kaza sonrası yaptığı açıklamalarla Kanada yönetimi uçağın bir füzenin hedefi olduğu iddiasını dile getirmiş ve bunun araştırılmasını istemişti. Amerika da uçağın füzeyle vurulmuş olabileceğini dile getirmişti.

Olay ilişkin açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Twitter hesabından, “İran İslam Cumhuriyeti bu feci hatadan dolayı derin bir üzüntü duyuyor. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de yaptığı açıklamada uçağın yapılan bir hata sonucu vurularak düştüğünü kabul etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy de yaptığı açıklamada İran’ın yapılan hatayı kabul etmesinin ardından beklentisinin olayın tüm ayrıntılarıyla araştırılması olduğunu söyledi.

Zelenskiy, “İran’dan kazaya ilişkin şeffaf bir soruşturma yapılmasını ve sorumluların adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz. Ayrıca ölenlerin cesedlerinin ülkelerine gönderilmesini, diplomatic kanallar üzerinden özür dilenmesini ve tazminat ödenmesini bekliyoruz” dedi.

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