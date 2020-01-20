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  4. İran Ulaştırma Bakanı İslami Ukrayna’da

İran Ulaştırma Bakanı İslami Ukrayna’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2020 19:46 | Son Güncelleme

İran Ulaştırma Bakanı Muhammed İslami, yaşanan uçak kazasının ardından Ukrayna’ya ziyarette bulundu.Ukrayna hükümeti, İran Ulaştırma Bakanı Muhammed İslami’nin Ukrayna’ya geldiğini duyurdu.

İran Ulaştırma Bakanı Muhammed İslami, yaşanan uçak kazasının ardından Ukrayna’ya ziyarette bulundu.
Ukrayna hükümeti, İran Ulaştırma Bakanı Muhammed İslami’nin Ukrayna’ya geldiğini duyurdu. Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko’dan geldi. Pristayko yaptığı açıklamada, "İran’ın resmi temsilcisi olarak Sayın Eslami, Kiev’de bulunmaktadır. Konuştuğumuz kilit konulardan bir tanesi de uçağın kara kutusunun bize iade edilmesi. Kendisi yaşanan kazadaki hatalarını resmi ve diplomatik olarak kabul edip özür dilemek için burada. Bu da bizim için İran’ın diyaloğa hazır olduğunun ve temiz bir soruşturma istediğinin kanıtı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, bir diğer açıklama da Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’dan gelmiş ve Danilov, "İranlı ve Ukraynalı uzmanlar tarafından kara kutunun Ukrayna’ya iade edilmesine ilişkin konu halen görüşülüyor. Bu konu hakkındaki konuşmalar ve görüşmeler gergin geçiyor” demişti.
8 Ocak’ta Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran’dan havalanan Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran Devrim Muhafızları tarafından ateşlenen roketle yanlışlıkla vurularak düşürülmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

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