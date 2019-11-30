İran, Uluslararası Af Örgütünün gösterilere ilişkin açıkladığı ölü sayısını yalanladı

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Cemal Örf Uluslararası Af Örgütünün ülke genelindeki gösterilerde 161 kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin verdiği bilgileri yalanlayarak ölü sayısının savcılık tarafından açıklanacağını söyledi.

İran’da hükümet, benzin zammı ile başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin Uluslararası Af Örgütünün paylaştığı bilgileri yalanladı. Uluslararası Af Örgütü tarafından ölü sayısının daha fazla gösterilmeye çalışıldığını belirten İran İçişleri Bakan Yardımcısı Cemal Örf, ”Uluslararası kuruluşların olaylardaki ölü sayısına ilişkin açıkladığı rakamlar doğru değildir" dedi. İran İçişleri Bakan Yardımcısı Örf gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının savcılık tarafından açıklanacağını söyledi.

İran’da 15 Kasım’da benzine yapılan zam sonrası ülke genelinde gösteriler düzenlenmiş ve gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş ve marketler yağmalanmıştı. İran Savcılığı gösterilerle alakalı şuana kadar 7 bin kişinin gözaltına alındığını belirtirken, gösterilerle bağlantılı olduğu iddia edilen 8 CIA ajanın da tutuklandığını açıklamıştı.

Uluslararası Af Örgütü ise ülke genelindeki gösterilerde en az 161 kişinin öldüğünü duyurmuştu.



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