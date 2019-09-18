HABER

İran uluslararası judo müsabakalarından men edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 14:58 | Son Güncelleme

İran uluslararası judo müsabakalarından men edildi

İran, spor müsabakalarında İsrail'i boykot ettiği gerekçesiyle uluslararası judo müsabakalarından ve organizasyonlarından men edildi.

Uluslararası Judo Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İranlı judocu Said Mollai'nin geçen ay Tokyo'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonasında İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için müsabakayı kasıtlı olarak kaybettiğini iddia etmesi üzerine yapılan soruşturma sonucunda, İran'ın Uluslararası Judo Federasyonu tarafından düzenlenen tüm müsabakalardan ve organizasyonlardan men edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca İran'ın 21 gün içinde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurarak karara itiraz edebileceği kaydedildi.

Dünya şampiyonu İranlı judocu Mollai'nin, finalde İsrailli rakibi Sagi Muki ile karşılaşmamak için yarı final müsabakasında Belçikalı Matthias Casse'ye kasıtlı olarak yenildiği iddia edilmişti.

İranlı sporcu daha sonra Uluslararası Judo Federasyonu tarafından yayımlanan açıklamasında, İranlı yetkililerin, müsabakalara çıkmaması ya da kaybetmesi yönünde kendisine baskı yaptığını ifade ederek, "Tüm rakiplerimi yendim ve Dünya Şampiyonu olabilirdim ancak ülkemin yasaları nedeniyle yarışamadım çünkü kendim ve ailemin karşılaşacağı sonuçlardan korktum." demişti.

Mollai, ağustos ayında Tokyo'da düzenlenen Dünya Şampiyonasının ardından İran'a dönmekten korktuğu için Almanya'ya gitmişti.

Tahran yönetimi, İsrail'i bir ülke olarak tanımadığı için İranlı sporcular, uluslararası müsabakalarda İsrailli rakipleriyle karşılaşmamak adına ya rakiplerine yeniliyor ya da müsabakalara çıkmıyor.

PARTNER Tüylerin altından bakın ne çıktı Tüylerin altından bakın ne çıktı
Konteyner okul, Meclis'e taşındıKonteyner okul, Meclis'e taşındı
GÜNCELLEME - Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralıGÜNCELLEME - Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN israil JODO

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İki aile birbirine girdi! 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Devirli ikramiye için çekiliş yapılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.