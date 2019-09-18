İran uluslararası judo müsabakalarından men edildi

İran, spor müsabakalarında İsrail'i boykot ettiği gerekçesiyle uluslararası judo müsabakalarından ve organizasyonlarından men edildi.

Uluslararası Judo Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İranlı judocu Said Mollai'nin geçen ay Tokyo'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonasında İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için müsabakayı kasıtlı olarak kaybettiğini iddia etmesi üzerine yapılan soruşturma sonucunda, İran'ın Uluslararası Judo Federasyonu tarafından düzenlenen tüm müsabakalardan ve organizasyonlardan men edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca İran'ın 21 gün içinde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurarak karara itiraz edebileceği kaydedildi.

Dünya şampiyonu İranlı judocu Mollai'nin, finalde İsrailli rakibi Sagi Muki ile karşılaşmamak için yarı final müsabakasında Belçikalı Matthias Casse'ye kasıtlı olarak yenildiği iddia edilmişti.

İranlı sporcu daha sonra Uluslararası Judo Federasyonu tarafından yayımlanan açıklamasında, İranlı yetkililerin, müsabakalara çıkmaması ya da kaybetmesi yönünde kendisine baskı yaptığını ifade ederek, "Tüm rakiplerimi yendim ve Dünya Şampiyonu olabilirdim ancak ülkemin yasaları nedeniyle yarışamadım çünkü kendim ve ailemin karşılaşacağı sonuçlardan korktum." demişti.

Mollai, ağustos ayında Tokyo'da düzenlenen Dünya Şampiyonasının ardından İran'a dönmekten korktuğu için Almanya'ya gitmişti.

Tahran yönetimi, İsrail'i bir ülke olarak tanımadığı için İranlı sporcular, uluslararası müsabakalarda İsrailli rakipleriyle karşılaşmamak adına ya rakiplerine yeniliyor ya da müsabakalara çıkmıyor.

