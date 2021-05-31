“İran Uranyum İzlerini Açıklayamadı”

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi’nin (IAEA) raporunda, İran’ın varlığı daha önce bildirilmeyen tesislerde tespit edilen uranyum izlerini açıklayamadığı belirtildi. Bu durumun Tahran ile Batılıülkeler arasında, nükleer görüşmeleri rayından çıkarabilecek yeni bir diplomatik krize yol açabileceği yorumu yapılıyor. Üç ay önce İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD’nin desteklediği ve Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi’nin 35 ülkeden oluşan Yönetim Kurulu’nun İran’ı bu uranyum partiküllerin kaynağı konusunda açıklama getirememesi sebebiyle eleştirmesi planını rafa kaldırmıştı. Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi Başkanı Rafael Grossi’nin İran’la yeni görüşmelere başlandığını açıkladığı sırada bu üç ülke geri adım atmıştı. Reuters’ın haberine göre Grossi’nin hazırladığı raporda, IAEA’nın ek denetimler gerçekleştirdiği üç yerdeki nükleer materyalin varlığı konusunda, İran’ın gerekli açıklamayı aylar geçmesine rağmen yapmadığı belirtildi. Raporun açıklanmasının ardından İran’ı eleştiren karara yönelik girişimlerin yeniden canlandırılması konusunda üç Avrupa ülkesinin nasıl hareket edeceği bekleniyor.

Eleştiri kararı çıkması durumunda, Viyana’da devam eden ve İran’la nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasını amaçlayan görüşmeler zarar görebilir. Grossi kurulun gelecek haftaki toplantısından önce görüşmelerde ilerleme sağlandığı yönünde bir açıklama yapmayı ummuştu. Natanz’daki patlama uranyum üretimini etkiledi mi? Reuters’ın haberine göre, Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi (IAEA) üye devletlere yılda dört kez gönderdiği en son raporunda, geçen ay Natanz nükleer tesisinde meydana gelen patlama ve elektrik kesintisinin İran’ın zenginleştirilmiş uranyum üretimine verdiği hasara ilişkin bir tespitte de bulundu. Tahran söz konusu saldırıdan İsrail’i sorumlu tutmuştu. Raporda ilk defa stokla ilgili kesin değil tahmini rakamlar yer aldı ve 22 Mayıs’a gelindiğinde İran’ın toplam zenginleştirilmiş uranyum miktarının, bir önceki çeyreğe göre 273’lük kiloluk bir artışla, 3 bin 241 kilogram olduğu belirtildi.Bu artış bir önceki çeyrek dönemin değerlendirildiği raporda 525 kilogramdı. Sebebinin ne olduğu tam olarak bilinmese de artıştaki yavaşlamanın, Natanz’da Nisan ayında meydana gelen ve santrifüjleri etkileyen patlamayla bağlantılı olabileceği üzerinde duruluyor.