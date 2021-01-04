HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran uranyum üretiminde gaza bastı

İran uranyum üretiminde gaza bastı

04.01.2021 17:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran, nükleer anlaşmada yüzde 3,67 ile sınırlanan uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20'ye çıkardığını açıkladı.

İran, yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretimine başladığını açıkladı. Batı ülkeleriyle 2015'te imzalanan nükleer antlaşmada uranyum zenginleştirme limiti yüzde 3,67, depolama limiti 300 kilo olarak belirlenmişti.

İran hükümet sözcüsü Ali Rebii, yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirme işlemlerinin Fordo yeraltı nükleer tesisinde bugün başlatıldığını duyurarak, üretimin İran meclisinde kısa süre önce kabul edilen nükleer yasayla uyumlu olduğunu belirtti. Rebii, gelişmenin, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na da bildirildiğini kaydetti.

Yeni yasa, yılda yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş 120 kilo uranyum üretimine izin veriyor. Daha düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum ise ayda 500 kiloya kadar üretilebiliyor. Yasa, ABD'deki yönetim değişikliği öncesinde siyaseten akıllıca olmadığı ve teknik açıdan gerçekçiliğinin bulunmadığı gerekçesiyle İran içinde de tartışmalara yol açmış, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Atom Enerjisi Kurumu da yasaya karşı çıkmıştı.

İran'dan yaptırım baskısı

İran ile ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin, AB ve Almanya'nın taraf olduğu anlaşma, İran'ın nükleer silah üretme kapasitesine sahip olmasını engellemek üzere uranyum zenginleştirme oranının düşük tutulmasını, karşılığında İran'a yönelik nükleer programı nedeniyle yürürlüğe sokulan ekonomik ve mali yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu.

ABD'de Başkan Trump yönetimi 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş, anlaşmaya taraf olan Avrupa ülkeleri ise anlaşmaya desteklerinin süreceğini açıklamıştı. Ancak Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik yaptırımları kaldırmaması üzerine Tahran yönetimi 2019 Temmuz ayında anlaşmanın öngördüğü zenginleştirme oranını aşarak yüzde 4,5'e yükseltmişti. Nükleer silah üretimi için, uranyum zenginleştirme oranının yüzde 90 seviyelerinde olması gerekiyor.

Tahran yönetimi, ABD'de Başkanlığa seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta görevi resmen devralması sonrasında ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesini ve yaptırımların kaldırılmasını umuyor.

İsrail ve AB'den tepki

İran'dan yapılan açıklamaya ilk tepki İsrail'den geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "İran'ın uranyum zenginleştirme oranını yükseltme ve yer altında uranyum zenginleştirerek endüstriyel kapasitesini artırma kararı ile yükümlülüklerini ihlale devam etmesi askeri nükleer program geliştirme niyetinin hayata geçirilmesi dışında açıklanamaz" açıklamasını yaptı. Netanyahu "İsrail İran'ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecektir" dedi.

Avrupa Birliği de İran'ın bu adımının, 2015 anlaşmasındaki yükümlülüklerden önemli bir uzaklaşma anlamına geldiğini bildirdi. Açıklamada, İran'ın girişimine karşı atılacak adımın, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ile bugün yapılacak istişareler sonrasında kararlaştırılacağı kaydedildi.

dpa,AFP,DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Bu köpeğin kulağı internette viral oldu! İşte sebebiBu köpeğin kulağı internette viral oldu! İşte sebebi
82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Bikinisi küçük geldi! Cinsel organı göründü ama...

Bikinisi küçük geldi! Cinsel organı göründü ama...

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Kimlik soran polise bakın ne gösterdi

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Kahreden olay! Eşinin gözleri önünde öldürüldü

Kahreden olay! Eşinin gözleri önünde öldürüldü

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

İskoçya'da Ocak sonuna kadar karantina

İskoçya'da Ocak sonuna kadar karantina

Hindistan'da 12 bin 638 elmas bulunan yüzük Guinness'e girdi

12 bin 638 elmas bulunan yüzük Guinness'e girdi

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın 2 aydır nerede olduğu bilinmiyor

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın 2 aydır nerede olduğu bilinmiyor

Trump’ın suretine benzetilen köpeğin kulağı görenleri şaşırttı

Bu köpeğin kulağı internette viral oldu! İşte sebebi

Covid-19 vakası olmayan Kuzey Kore’den dikkat çeken hamle

Covid-19 vakası olmayan Kuzey Kore’den dikkat çeken hamle

İran, Güney Kore bandıralı petrol tankerine el koydu

İran, Güney Kore bandıralı petrol tankerine el koydu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.